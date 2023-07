Tudomány

300 ezer éves őskőkori eszközöket találtak Nagy-Britanniában

Nyolcszáz darab, több mint 300 ezer éves őskori kőeszközre bukkantak egy Kent megyei ásatáson Nagy-Britanniában, a leletek között az országban eddig felfedezett legnagyobb ősi eszközök kerülhettek felszínre - írta a The Guardian című brit napilap hírportálja csütörtökön.



A University College London egyetem kutatói a Medway folyó völgye feletti domboldalon végzett ásatáson jégkorszakbeli üledékben bukkantak rá a több száz kőszerszámra.



A leletek sorát két darab, lábfej nagyságú, kovakőből készült penge is gyarapítja, melyeket vélhetően fejszeként használtak. Ezek két szimmetrikus, élesre pattintott oldala hosszú élbe találkozik, s meglehetősen súlyosak, a régészek szerint így leginkább állatok feldolgozására voltak alkalmasak.



Letty Ingrey, a UCL Régészeti Intézetének vezető archeológusa elmondta, hogy a leleteket általában akkor nevezik "óriásinak", ha meghaladják a 22 centimétert, a mostani leletek között pedig két ilyen is van. Ezek közül a nagyobbik 29 és fél centiméteres, amely Ingrey szerint a leghosszabb ősi eszköz, amelyet Nagy-Britanniában találtak.



"Ezek a kézi fejszék olyan hatalmasak, hogy nehéz elképzelni, miként tudták könnyedén használni" - mondta a régész, hozzátéve: az is lehet, hogy ezek a tárgyaknak inkább szimbolikus, az erőt és ügyességet jelképező szerepe volt, mintsem praktikus rendeltetése.



Az egyelőre nem világos, hogy az emberelődök csoportja használta a fellelt eszközöket. A lelőhely a régészek feltételezése szerint Nagy-Britannia kora őskori időszakára utalnak vissza, amikor a neandervölgyi emberek megjelentek, és vélhetően más, a térségben élő embercsoportokkal is osztoztak a területen.