Felbocsátották a Kennedy Űrközpontból az európai Euclid űrtávcsövet - videó

Felbocsátották szombaton a Kennedy Űrközpontból a SpaceX rakétáján az Európai Űrügynökség megfigyelő teleszkópját, amely az univerzum eddig nem ismert úgynevezett "sötét anyagát" próbálja felderíteni.



A floridai Cape Canaveral-ből a SpaceX mintegy 70 méter magas Falcon 9 rakétája emelte levegőbe az Euclid egységet, ami mintegy másfél millió kilométerre a Földtől tartózkodik majd, az L2 Lagrange-ponton. Ez a Nap-Föld rendszer olyan pontja, ahol a gravitációs erők kiegyenlítik egymást, így az ott tartózkodó tárgyak képesek "lebegni".



Az Euclid teleszkóp feladata az lesz, hogy információkat gyűjtsön az univerzumban jelen lévő nem ismert, de feltételezett "sötét anyagáról" és a "sötét energiáról". A sötét anyag csillagászati műszerekkel közvetlenül nem mutatható ki, jelenlétére csak a látható anyagokra gyakorolt gravitációs hatásából lehet következtetni. A sötét energia az a feltételezett energiaforma, ami jelen van az egész univerzumban.

SpaceX upgraded the cameras on Falcon 9's second stage - a comparison with the old system.#spacex #falcon9 #Euclid pic.twitter.com/LURVykaY6v