Tudomány

Több mint 50 ráktípust kimutató vérvizsgálatot teszteltek biztató eredményekkel

Ígéretesnek mutatkozik egy új, több mint 50 ráktípust kimutató vérvizsgálat a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) nagyszabású vizsgálata szerint - írta pénteken a BBC hírportálja.



Az új vértvizsgálatot ötezer olyan emberen próbálták ki, aki daganatos betegségre utaló tünetekkel kereste fel háziorvosát Angliában vagy Walesben. A vizsgálat a ténylegesen rákos esetek 75 százalékában helyes diagnózist adott a vérminta alapján. A pozitív esetek 85 százalékában pedig a teszt felfedte a daganatos elváltozás kiinduló pontját is, ami azért fontos, mert segít célzottan meghatározni, milyen jellegű további vizsgálatokra van szükség. A negatív teszteredményt mutató esetek 2,5 százalékánál derült ki, hogy a páciens mégis rákos.



A vizsgálat eredményeit a The Lancet Oncology című folyóiratban fogják közölni.



A daganat eredeti helyéről vérbe szivárgó genetikaikód-darabkák változásait kimutató, Galleri elnevezésű vizsgálat fejlesztése ugyan még jócskán folyamatban van, és további, még szélesebb körű kísérletekre van szükség, de valószínűsíthető, hogy használatával növelni tudják majd az időben diagnosztizált, sikerrel kezelhető rákos megbetegedések számát az Oxfordi Egyetem kutatói szerint. Gyakran a pácienseknek számos tünete van, például a kóros fogyás, amelynek több oka is lehet, és jelenleg csak rengeteg különféle vizsgálattal és kórházi látogatással lehet fényt deríteni a hátterére.



Bár még annyira nem pontos a vizsgálat, hogy a segítségével ki lehessen zárni a rákot, a kutatók szerint kifejezetten jó eredményeket lehet majd elérni vele a nehezen észlelhető ráktípusok - például a fej és a nyak, a bélrendszer, a tüdő, a hasnyálmirigy és a torok daganatainak -kimutatásában.



A Grail nevű kaliforniai vállalat által kifejlesztett Galleri tesztet az NHS több ezer tünetmentes emberen is elvégezte, hogy kiderüljön, képes-e a vizsgálat rejtett daganatos elváltozások kimutatására. Ennek eredményeit még az idén közzéteszik, és ha biztatóak az adatok, akkor 2024-ben és 2025-ben még további egymillió embert vonnak be a tesztelésbe Angliában.