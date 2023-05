A NASA Perseverance Rover bizonyítékot talált a marsi folyóra

Bár egy korábbi szonda már talált bizonyítékot más vízforrásokra is a Marson, ez az első jel arra, hogy a kopár bolygón egykor legalább egy, a földihez hasonló nagy folyórendszer volt.

A Perseverance rover elkészítette az első fényképes bizonyítékot egy hatalmas, régen kiszáradt folyóról a Marson - jelentette be az amerikai Nemzeti Repülési és Űrkutatási Hivatal (NASA).



A NASA szondája kimutatta, hogy a folyó "mélyebb és gyorsabban mozgó volt, mint amire a tudósok korábban valaha is láttak bizonyítékot" - jelentette ki az ügynökség csütörtöki közleményében.



"A folyó egy olyan vízfolyás-hálózat része volt, amely a Jezero-kráterbe ömlött, abba a területbe, amelyet a rover a több mint két évvel ezelőtti landolás óta vizsgál" - jegyezte meg a csoport.



Két új fotómozaik, amelyeket "a Perseverance Mastcam-Z műszere által rögzített több száz képből illesztettek össze", "durva üledékszemcséket és kavicsokat" mutatott ki - a tudósok szerint ez egy erőteljesebb folyórendszer bizonyítéka, mint a Curiosity rover által korábban felfedezett "viszonylag sekély patakok".



A Perseverance rovert üzemeltető dél-kaliforniai NASA Jet Propulsion Laboratory egyik kutatója szerint a nyomok "egy nagy energiájú folyóra utalnak, amely nagy mennyiségű törmeléket szállított".



"Minél erőteljesebb a víz áramlása, annál könnyebben képes nagyobb anyagdarabokat mozgatni" - magyarázta a tudós, aki hozzátette: "Öröm volt egy másik bolygó kőzeteit vizsgálni, és olyan folyamatokat látni, amelyek annyira ismerősek".

