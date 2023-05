Tudomány

A fény napját köszöntik Szegeden

Interaktív tudományos bemutatókkal, látványos kísérletekkel, izgalmas előadásokkal köszöntik a fény napját a szegedi ELI ALPS lézeres kutatóintézetben pénteken este - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A közlemény szerint 2015-ben világszerte nagy sikerrel ünnepelt fény nemzetközi évét követően az UNESCO általános konferenciáján született döntés értelmében 2018-tól ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Azért május 16-ra esett a választás, mert 1960-ban Theodore Maiman amerikai mérnök és fizikus ezen a napon végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel.



Az ELI ALPS pénteki rendezvényén interaktív tudományos bemutatókkal, látványos kísérletekkel, izgalmas előadásokkal, vezetésekkel, mini tudóssarokkal fogadják a vendégeket. A program zárásaként napnyugta után különleges hangulatú, szabadtéri koncerttel készülnek: a fény által inspirált repertoárral a hódmezővásárhelyi katonazenekar ad műsort a központ épülete előtti füves területen.



Az intézet látogatói terében muzeális és a közelmúltban is használt optikai eszközökkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és kipróbálhatnak izgalmas játékokat is, így a lézerhárfát, a polárfagylaltot, a forgó tavirózsát vagy a lézeres hangátvivőt, melyek egy-egy az ELI ALPS-ban folyó kutatásokkal kapcsolatos fizikai jelenséget mutatnak be.



Az akár hatéves kortól is látogatható programokon a vendégek megtudhatják, hogyan működnek a lézervédelmi szemüvegek, milyen feltételeknek kell megfelelniük a tisztatér-ruháknak, és elmélyedhetnek a mikroszkópia rejtelmeiben. A kicsit idősebbeknek szóló előadásokon szó esik a szuper lézerekről, a jedik kardjáról, és kiderül az is, hogyan állítható elő a plazmaállapot.



A díjmentes programok egy részének látogatása, így a központ épületét bemutató vezetett túra, előzetes regisztrációhoz kötött - áll a közleményben.