Tudomány

Két magyar gimnazista vesz részt a világ legnagyobb középiskolásoknak szóló tudományos versenyén

Kovács Nóra Anna kolozsvári és Barna Benedek László budapesti végzős gimnazista vesz részt a világ legnagyobb középiskolásoknak szóló tudományos versenyén, az ISEF-en (International Science and Engineering Fair), amely május 14. és 19. között zajlik az Egyesült Államokban, a Texas állambeli Dallasban - tájékoztatta a Magyar Innovációs Szövetség az MTI-t csütörtökön.



Kovács Nóra Anna, a 31. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny első díjasa Rusty nevű projektjével indul. A diáklány egy teljesen új viszonyulásmódot hozott létre a környezetszennyezési károk csökkentésére, amelyet Társadalmi Tükör Technológiának nevezett el



A Rusty nevű prototípus képfelismerésre és feldolgozásra optimalizált kisméretű robotok segítségével észleli és monitorozza az eldobott hulladékokat. Ez a technológiai tükör nagyban hozzájárulhat a társadalmi önreflexió felélénküléséhez és ahhoz, hogy élettereink autonóm módon tisztábbak és a természettel harmonikusabbak legyenek - olvasható a tájékoztatóban.



Barna Benedek László, aki szintén a 31. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny első díjasa, UV megvilágító berendezés fejlesztése fotokémiai ligand kapcsoláshoz elnevezésű projektjével a mérnöki technológia területén mutatja be tudását. Az UV-Covbel orvostechnikai és gyógyszerkutatási berendezés a fehérjék jelölésére szolgál, ez az úgynevezett ligand alapú fotokémiai jelölés. A fehérjét az UV-led megvilágítja, ezáltal egy olyan jelölés jön létre a fehérjén, amely hosszú ideig tart és sokáig vizsgálható.



Az idei ISEF-en a világ különböző országaiból több mint 1700 középiskolás diák száll versenybe a majdnem 9 millió dollárnyi díjakért. A magyar delegációt Pazsák Zsófia, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetőigazgató-helyettese vezeti.



A rendezvényt 1950-ben hívta életre az amerikai Society for Science & the Public (Társaság a Tudományokért és a Társadalomért) elnevezésű nonprofit szervezet. A versenyt az Intel 1997 óta szponzorálja kiemelt támogatóként azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a matematikai és természettudományos területeken elért eredmények fontosságára, valamint középiskolás tanulók millióit ösztönözze olyan kutatásokra és találmányok kifejlesztésére, amelyek pozitív hatást gyakorolnak mindennapjainkra, életünkre.