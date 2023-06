TruckRace

Kamion Eb - A vasárnapi futamokat is Kiss Norbert nyerte a Slovakiaringen

A szombati két futam után a vasárnapi két versenyt is megnyerte a címvédő és négyszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion Eb Slovakiaringen rendezett idei második fordulóján.



A 38 éves szombathelyi pilóta a szombatihoz hasonlóan a vasárnapi időmérő edzésen is a leggyorsabb volt, így a nap első, a hétvége harmadik futamát a pole pozícióból kezdhette meg. A rajtot az első körben történt ütközés, valamint a sóderágyban ragadt egyik versenykamion mentése miatt megismételték, de Kiss a második startnál is megtartotta a vezetést, és magabiztosan nyerte a nyolckörös viadalt.



A fordított rajtrács szabályának értelmében a vasárnapi második futamot a nyolcadik pozícióból kezdte Kiss, aki szép előzésekkel, a mezőny többi tagjánál látványosan nagyobb tempót diktálva féltávnál már átvette a vezetést. A leintésig semmi nem veszélyeztette a magyar versenyző sikerét, aki így százszázalékos hétvégét teljesített a Slovakiaringen: a pénteki két szabadedzést, valamint a szombati és a vasárnapi időmérőt, illetve mind a négy futamot megnyerte. Ugyanilyen teljesítményt legutóbb 2015-ben, Ausztriában nyújtott Kiss, aki a maximálisan megszerezhető 60 pontot gyűjtötte be, és ezzel az összetettben is az élre állt.



Az Eb-pontversenyt két forduló után Kiss 96 ponttal vezeti, mögötte a hatszoros Európa-bajnok Jochen Hahn a második 81 ponttal, a háromszoros Eb-győztes spanyol Antonio Albacete pedig a harmadik 79-cel.



A kamion Eb idei szezonja két hét múlva Lengyelországban folytatódik.