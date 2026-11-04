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Két kilométerre a céltól lett rosszul, órákkal később meghalt a 24 éves maratonfutó

Élete első maratonjára készült a mindössze 24 éves Rachel Apa, aki a New York-i verseny utolsó szakaszában lett rosszul, majd a kórházban életét vesztette. Édesapja szerint egy ritka, súlyos izomkárosodással járó állapot okozta a halálát. 2026.11.04 20:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tragédiával végződött a november 1-jei New York-i maraton a pennsylvaniai Rachel Apa számára. A 24 éves nő hónapokon át készült élete első maratonjára, ám a 42 kilométeres táv vége előtt nem sokkal összeesett. A Mount Sinai Kórházba szállították, ahol néhány órával később meghalt.



Édesapja, Steve Apa a New York Timesnak elmondta, hogy lánya egészséges, kiváló fizikai állapotban lévő fiatal nő volt, aki egész életében sportolt. A család számára ezért különösen felfoghatatlan a történtek súlya.



Az apa a verseny alatt folyamatosan követte lánya haladását. Rachel a 18. mérföldnél, vagyis nagyjából 29 kilométernél egy rövid üzenetet küldött neki: „Au.” Egy mérfölddel később már azt írta: „Au, au.”



A 23. mérföldnél édesapja biztató üzenetet küldött neki, jelezve, hogy már a célegyenesben jár. Rachel azonban ekkor már nem válaszolt.



Az orvosok az apa beszámolója szerint rabdomiolízist állapítottak meg, amely az izomszövet gyors szétesésével járó, potenciálisan életveszélyes állapot. Ilyenkor a sérült izomsejtekből nagy mennyiségben kerülnek a véráramba olyan anyagok, amelyek súlyosan károsíthatják a veséket, és veszélyes elektrolitzavarokat idézhetnek elő.



A rabdomiolízis kialakulhat rendkívüli fizikai megterhelés, sérülés, bizonyos gyógyszerek vagy más betegségek következtében is. A kockázatot növelheti a nagy meleg, a kiszáradás és az elégtelen regeneráció.



A betegség figyelmeztető jelei közé tartozik a szokatlanul erős izomfájdalom, az izomgyengeség, az izmok duzzanata és a sötétbarna, teaszínű vizelet. Előfordulhat azonban, hogy nem minden jellegzetes tünet jelentkezik. Kimerültség, szédülés és rosszullét is kísérheti az állapotot.



A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az intenzív sportolás közben jelentkező, szokatlanul erős fájdalmat vagy gyengeséget nem szabad egyszerű fáradtságnak tekinteni. Rabdomiolízis gyanúja esetén azonnali orvosi vizsgálatra van szükség, mert a korai folyadékpótlás és kórházi kezelés életmentő lehet.



Rachel Apa halála arra is figyelmeztet, hogy a súlyos terheléses izomkárosodás nem kizárólag edzetlen embereknél fordulhat elő. Ritkán fiatal, rendszeresen sportoló, jó fizikai állapotban lévő embereket is érinthet.



A tragédia pontos orvosi körülményeiről egyelőre nem áll rendelkezésre részletes, nyilvános szakvélemény. A rabdomiolízist az elhunyt édesapja nevezte meg a halál okaként, az orvosoktól kapott tájékoztatás alapján.