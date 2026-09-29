Sport

Visszakéri Betlehem Dávid és Fábián Bettina érmeit a Magyar Úszó Szövetség

Nem hagyja annyiban a két magyar nyíltvízi úszó kizárását a Magyar Úszó Szövetség: a MÚSZ beadvánnyal fordult az European Aquaticshoz, és több bírói hibára, valamint a szabályok közötti ellentmondásra hivatkozva kéri az elvett érmek visszaadását.

2026.09.29 08:09ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Hivatalosan is lépett a Magyar Úszó Szövetség Betlehem Dávid és Fábián Bettina különös kizárása után. A két magyar versenyző a horvátországi Raľanacban rendezett 10 kilométeres nyíltvízi Európa-kupa-futamon dobogós helyen ért célba: Fábián második, Betlehem harmadik lett, később azonban mindkettőjüket kizárták a sapkájuk miatt.

A MÚSZ most azt kéri az európai szövetségtől, hogy a két úszó kapja meg az eredetileg megszerzett ezüst-, illetve bronzérmét.

A magyar szövetség szerint az eset utólagos vizsgálata során több olyan hiba és ellentmondás is előkerült, amely megkérdőjelezi a kizárás jogosságát.

Az egyik legerősebb érvük, hogy az Európa-kupára kiadott írott szabályok a sapkák esetében a World Aquatics előírásaira hivatkoznak. A MÚSZ értelmezése szerint ezek alapján éppen Betlehem és Fábián sapkája felelt meg az előírásoknak, miközben az European Aquatics helyszínen közölt elvárása ettől eltért.

Betlehem helyzete azért is különös, mert azt a sapkát, amely miatt később kizárták, a verseny egyik hivatalos bírójától kapta, és a regisztrációnál megfelelőnek találták. A MÚSZ szerint a World Aquatics szabályai arra az esetre is kitérnek, amikor egy sportoló egy hivatalos versenybíró hibája miatt követ el szabálytalanságot.

A szövetség egy további körülményre is felhívta a figyelmet. A rajt előtt a technikai delegátus nemcsak Betlehemet, hanem a 7-es rajtszámú olasz Andrea Filadellit is felszólította sapkája megfordítására. A MÚSZ szerint egyikük sem tette ezt meg, az olasz versenyzőt azonban nem zárták ki. Filadelli végül éppen Betlehem kizárása után kapta meg a magyar úszó helyezését és az ahhoz járó pénzdíjat.

Fábián Bettina esetében a szövetség szerint a rajt előtt egy bíró észlelte a problémát, és új sapkát akart hozatni neki, ám az nem érkezett meg a startig. A MÚSZ ugyanakkor hangsúlyozza: álláspontjuk szerint Fábián eredeti sapkája is megfelelt az írásban rögzített szabályoknak.

A magyar szövetség arra is hivatkozik, hogy a sorozat két héttel korábbi, tenerói állomásán elfogytak a tartaléksapkák, ezért több versenyző a bírók beleegyezésével nem megfelelő sapkában indulhatott.

A MÚSZ a szabályozás pontosítását és a bírói gyakorlat felülvizsgálatát is kezdeményezte. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy Betlehemmel és Fábiánnal is átbeszélték a történteket, a két sportoló pedig a jövőben még nagyobb figyelmet fordít majd a felszerelés minden részletére.

Az ügy most az European Aquatics elnöksége elé kerül. A MÚSZ tájékoztatása szerint a testület következő ülése másfél héten belül esedékes, így ott születhet döntés arról, visszakapja-e Betlehem Dávid a bronz-, Fábián Bettina pedig az ezüstérmét.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.