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Visszakéri Betlehem Dávid és Fábián Bettina érmeit a Magyar Úszó Szövetség

Nem hagyja annyiban a két magyar nyíltvízi úszó kizárását a Magyar Úszó Szövetség: a MÚSZ beadvánnyal fordult az European Aquaticshoz, és több bírói hibára, valamint a szabályok közötti ellentmondásra hivatkozva kéri az elvett érmek visszaadását. 2026.09.29 08:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalosan is lépett a Magyar Úszó Szövetség Betlehem Dávid és Fábián Bettina különös kizárása után. A két magyar versenyző a horvátországi Raľanacban rendezett 10 kilométeres nyíltvízi Európa-kupa-futamon dobogós helyen ért célba: Fábián második, Betlehem harmadik lett, később azonban mindkettőjüket kizárták a sapkájuk miatt.



A MÚSZ most azt kéri az európai szövetségtől, hogy a két úszó kapja meg az eredetileg megszerzett ezüst-, illetve bronzérmét.



A magyar szövetség szerint az eset utólagos vizsgálata során több olyan hiba és ellentmondás is előkerült, amely megkérdőjelezi a kizárás jogosságát.



Az egyik legerősebb érvük, hogy az Európa-kupára kiadott írott szabályok a sapkák esetében a World Aquatics előírásaira hivatkoznak. A MÚSZ értelmezése szerint ezek alapján éppen Betlehem és Fábián sapkája felelt meg az előírásoknak, miközben az European Aquatics helyszínen közölt elvárása ettől eltért.



Betlehem helyzete azért is különös, mert azt a sapkát, amely miatt később kizárták, a verseny egyik hivatalos bírójától kapta, és a regisztrációnál megfelelőnek találták. A MÚSZ szerint a World Aquatics szabályai arra az esetre is kitérnek, amikor egy sportoló egy hivatalos versenybíró hibája miatt követ el szabálytalanságot.



A szövetség egy további körülményre is felhívta a figyelmet. A rajt előtt a technikai delegátus nemcsak Betlehemet, hanem a 7-es rajtszámú olasz Andrea Filadellit is felszólította sapkája megfordítására. A MÚSZ szerint egyikük sem tette ezt meg, az olasz versenyzőt azonban nem zárták ki. Filadelli végül éppen Betlehem kizárása után kapta meg a magyar úszó helyezését és az ahhoz járó pénzdíjat.



Fábián Bettina esetében a szövetség szerint a rajt előtt egy bíró észlelte a problémát, és új sapkát akart hozatni neki, ám az nem érkezett meg a startig. A MÚSZ ugyanakkor hangsúlyozza: álláspontjuk szerint Fábián eredeti sapkája is megfelelt az írásban rögzített szabályoknak.



A magyar szövetség arra is hivatkozik, hogy a sorozat két héttel korábbi, tenerói állomásán elfogytak a tartaléksapkák, ezért több versenyző a bírók beleegyezésével nem megfelelő sapkában indulhatott.



A MÚSZ a szabályozás pontosítását és a bírói gyakorlat felülvizsgálatát is kezdeményezte. A szövetség ugyanakkor jelezte, hogy Betlehemmel és Fábiánnal is átbeszélték a történteket, a két sportoló pedig a jövőben még nagyobb figyelmet fordít majd a felszerelés minden részletére.



Az ügy most az European Aquatics elnöksége elé kerül. A MÚSZ tájékoztatása szerint a testület következő ülése másfél héten belül esedékes, így ott születhet döntés arról, visszakapja-e Betlehem Dávid a bronz-, Fábián Bettina pedig az ezüstérmét.