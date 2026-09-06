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Polgár Judit két hónap alatt két miniszterelnököt győzött le a sakktáblán

Magyar Péter után Bart De Wever belga miniszterelnök is megpróbálta legyőzni Polgár Juditot a sakktáblán - a magyar nagymesternek azonban ezúttal sem kellett gratulálnia ellenfelének a győzelemhez. 2026.09.06 22:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Különleges ellenfelet kapott Polgár Judit Brüsszelben: a minden idők legerősebb női sakkozójaként számon tartott magyar nagymester Bart De Wever belga miniszterelnökkel is megmérkőzött.



A játszmára szeptember 5-én, a brüsszeli Királyi Könyvtárban megrendezett Chess & Mates Festivalon került sor. Polgár egyszerre húsz ellenféllel játszott szimultánt, a kihívók között pedig ott ült a sakkozásért gyerekkora óta rajongó belga kormányfő is.



A mérkőzés előtt megkérdezték Polgárt, készen áll-e arra, hogy egy miniszterelnökkel játsszon.



„Két hónappal ezelőtt a saját országom miniszterelnöke ellen játszottam. Szóval, igen, készen állok a mérkőzésre” – idézte fel később közösségi oldalán a válaszát.



A magyar nagymester ezzel arra utalt, hogy korábban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is összemérte tudását – és azt a partit is megnyerte.



De Wevernek sem sikerült megtörnie a sorozatot.



Polgár beszámolója szerint a Ruy López-megnyitás Steinitz-változatát játszották, és a belga kormányfő az f6-os lépéssel olyan helyzetbe került, ahonnan már nem tudta megfordítani a játszmát. Polgár végül győzött, De Wever pedig a húszfős szimultán harmadik kiesője lett.



A belga miniszterelnök pedig még az utolsó pillanatokat is kihasználta a felkészülésre: a belga sajtó szerint az Indiából hazafelé tartó repülőgépen is gyakorolt a Polgár elleni mérkőzésre.



Hiába.



Polgár ugyanakkor nemcsak az eredményről írt. Mint fogalmazott, játék közben pontosan lehetett érezni, mennyire lelkesedik De Wever a sakkért.



A belga kormányfő tehát politikusként jóval nagyobb ellenfelekkel is megküzdött már, a 64 mezőn azonban nem sikerült legyőznie a magyar sakklegendát.



Polgár Judit így két hónapon belül már a második hivatalban lévő miniszterelnököt győzte le a sakktáblán.