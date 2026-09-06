Sport
Polgár Judit két hónap alatt két miniszterelnököt győzött le a sakktáblán
Magyar Péter után Bart De Wever belga miniszterelnök is megpróbálta legyőzni Polgár Juditot a sakktáblán - a magyar nagymesternek azonban ezúttal sem kellett gratulálnia ellenfelének a győzelemhez.2026.09.06 22:57ma.hu
Különleges ellenfelet kapott Polgár Judit Brüsszelben: a minden idők legerősebb női sakkozójaként számon tartott magyar nagymester Bart De Wever belga miniszterelnökkel is megmérkőzött.
A játszmára szeptember 5-én, a brüsszeli Királyi Könyvtárban megrendezett Chess & Mates Festivalon került sor. Polgár egyszerre húsz ellenféllel játszott szimultánt, a kihívók között pedig ott ült a sakkozásért gyerekkora óta rajongó belga kormányfő is.
A mérkőzés előtt megkérdezték Polgárt, készen áll-e arra, hogy egy miniszterelnökkel játsszon.
„Két hónappal ezelőtt a saját országom miniszterelnöke ellen játszottam. Szóval, igen, készen állok a mérkőzésre” – idézte fel később közösségi oldalán a válaszát.
A magyar nagymester ezzel arra utalt, hogy korábban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is összemérte tudását – és azt a partit is megnyerte.
De Wevernek sem sikerült megtörnie a sorozatot.
Polgár beszámolója szerint a Ruy López-megnyitás Steinitz-változatát játszották, és a belga kormányfő az f6-os lépéssel olyan helyzetbe került, ahonnan már nem tudta megfordítani a játszmát. Polgár végül győzött, De Wever pedig a húszfős szimultán harmadik kiesője lett.
A belga miniszterelnök pedig még az utolsó pillanatokat is kihasználta a felkészülésre: a belga sajtó szerint az Indiából hazafelé tartó repülőgépen is gyakorolt a Polgár elleni mérkőzésre.
Hiába.
Polgár ugyanakkor nemcsak az eredményről írt. Mint fogalmazott, játék közben pontosan lehetett érezni, mennyire lelkesedik De Wever a sakkért.
A belga kormányfő tehát politikusként jóval nagyobb ellenfelekkel is megküzdött már, a 64 mezőn azonban nem sikerült legyőznie a magyar sakklegendát.
Polgár Judit így két hónapon belül már a második hivatalban lévő miniszterelnököt győzte le a sakktáblán.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:57 Polgár Judit két hónap alatt két miniszterelnököt győzött le a sakktáblán
- 20:52 Majdnem 500 év után búcsút inthetünk a megszokott világtérképnek
- 18:45 Sírhoz láncolva találták a temetőben, annyira meg volt gyötörve a kutya, hogy azt hitték, nagyon öreg már
- 14:40 Molnár Áron a fenyegetésről: Nyilvánosan keresték a lakcímemet és a telefonszámomat
- 8:00 Alig 90 deka sajtot hagytak több száz gyereknek - a polgármester a parkolóban érte tetten a konyhásokat
- 6:29 Burkában lázadt a három nő - több mint húsz éve sem tudni, kik voltak valójában
- 22:37 Üresen találták az összetört autót az erdőben - másfél kilométerrel arrébb került elő a sérült sofőr
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06