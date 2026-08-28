Siker

13 évet vártunk rá: Fejes Dániel világbajnok lett az olimpiai számban

Hatalmas magyar siker született a poznani kajak-kenu világbajnokságon: Fejes Dániel elképesztő hajrával törte meg a több mint egy évtizedes magyar várakozást. 2026.08.28 20:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenhárom év után ismét magyar versenyző tiszteletére csendült fel a Himnusz a férfi C–1 1000 méteres világbajnoki döntőt követően. Fejes Dániel világbajnoki címet szerzett az olimpiai versenyszámban, ráadásul egészen drámai körülmények között.



A 26 éves magyar kenus a döntőben sokáig a harmadik-negyedik hely környékén haladt, miközben az orosz Zahar Petrov jelentős előnyt épített ki. Fejes azonban az utolsó szakaszon óriási hajrába kezdett, és sorra dolgozta le hátrányát.



A célba érkezés után még várni kellett az eredményre, olyan szoros volt a befutó. Végül kiderült: Fejes Dániel és a cseh olimpiai bajnok Martin Fuksa ezredmásodpercre azonos, 4:07.44-es idővel ért célba, így holtversenyben mindketten világbajnokok lettek. Petrov mindössze két századmásodperccel maradt le mögöttük.



A magyar siker történelmi jelentőségű: legutóbb 2013-ban Vajda Attila nyerte meg a férfi C–1 1000 méteres világbajnoki döntőt. Előtte olyan magyar klasszisok szereztek vb-címet ebben a számban, mint Parti János, Wichmann Tamás és Pulai Imre.



Fejes számára ráadásul nem ismeretlen a világbajnoki dobogó teteje: 2025-ben a magyar C–4 500 méteres egység tagjaként már világbajnok lett. Most azonban egyéniben, az olimpiai klasszikus számban ért fel a csúcsra.