Siker

Hatodszor is világbajnok Kiss Péter Pál - újra szólt érte a Himnusz

Tovább írta elképesztő sikersorozatát Kiss Péter Pál: a magyar paralimpiai bajnok KL1 200 méteren ismét a világ legjobbjának bizonyult. 2026.08.29 12:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb világbajnoki címet szerzett Kiss Péter Pál, aki KL1 200 méteren immár hatodik alkalommal állhatott fel a világbajnoki dobogó legfelső fokára.



A Magyar Kajak-Kenu Szövetség találóan úgy fogalmazott: a magyar klasszis „csupán” hatodik alkalommal hallgathatta meg a világbajnoknak járó Himnuszt.



Kiss Péter Pál évek óta a nemzetközi parakenu-mezőny meghatározó alakja. Világbajnoki sikerei mellett kétszeres paralimpiai bajnok: Tokióban és Párizsban is aranyérmet nyert KL1 200 méteren.



Most újabb világbajnoki győzelemmel bizonyította, hogy továbbra is uralja kategóriáját.



Hat világbajnoki cím, két paralimpiai arany – Kiss Péter Pál sikersorozata folytatódik.