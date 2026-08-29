Siker
Hatodszor is világbajnok Kiss Péter Pál - újra szólt érte a Himnusz
Tovább írta elképesztő sikersorozatát Kiss Péter Pál: a magyar paralimpiai bajnok KL1 200 méteren ismét a világ legjobbjának bizonyult.2026.08.29 12:17ma.hu
Újabb világbajnoki címet szerzett Kiss Péter Pál, aki KL1 200 méteren immár hatodik alkalommal állhatott fel a világbajnoki dobogó legfelső fokára.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség találóan úgy fogalmazott: a magyar klasszis „csupán” hatodik alkalommal hallgathatta meg a világbajnoknak járó Himnuszt.
Kiss Péter Pál évek óta a nemzetközi parakenu-mezőny meghatározó alakja. Világbajnoki sikerei mellett kétszeres paralimpiai bajnok: Tokióban és Párizsban is aranyérmet nyert KL1 200 méteren.
Most újabb világbajnoki győzelemmel bizonyította, hogy továbbra is uralja kategóriáját.
Hat világbajnoki cím, két paralimpiai arany – Kiss Péter Pál sikersorozata folytatódik.
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