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Ivánka Laurát 15 évesen a világ egyik legrangosabb vízügyi versenyén díjazták
Miközben itthon alig kapott figyelmet a sikere, a 15 éves magyar diáklány Stockholmban, Viktória svéd koronahercegnőtől vehette át kiválósági diplomáját egy olyan találmányért, amely a tengerek műanyagszennyezése ellen kínál megoldást.2026.08.29 06:43ma.hu
Rangos nemzetközi elismerést szerzett a mindössze 15 éves Ivánka Laura a Stockholm Junior Water Prize versenyén, amelyen 15 és 20 év közötti fiatalok mutatják be a vízzel és annak védelmével kapcsolatos innovációikat.
A magyar középiskolás a stockholmi díjátadó gálán személyesen Viktória svéd koronahercegnő kezéből vehette át kiválósági diplomáját.
Laura a DIVE&CLEAN elnevezésű projektjével érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését. Ötletének lényege egy tengerfenéken elhelyezhető tárolórendszer, amelybe a búvárok merülés közben közvetlenül összegyűjthetik a víz alatt talált hulladékot.
A megoldás egyik legfontosabb célja, hogy a műanyag hulladékot még azelőtt eltávolítsák a tengeri környezetből, hogy az aprózódni kezd és mikroműanyaggá válik. A rendszer egyúttal megkönnyítheti a búvárok munkáját is, hiszen nem kell minden egyes összegyűjtött hulladékdarabot magukkal vinniük a felszínre.
A projekt mögött komoly személyes tapasztalat is áll. Ivánka Laura nyolcéves kora óta búvárkodik, emellett versenyszerűen szörfözik, érdeklődésének középpontjában pedig a tengerbiológia és a környezettudomány áll.
És ezzel még messze nincs vége. Robotikával is foglalkozik, fiatalabb diákokat mentorál, önkénteskedik, valamint iskolai színházi produkciók látványtervezésében és díszleteinek elkészítésében is részt vesz.
A stockholmi elismerés azért is figyelemre méltó, mert Laura a mezőny legfiatalabb korosztályába tartozva mérette meg magát egy nemzetközi versenyen, ahol akár húszéves fiatalok projektjeivel is versenyezhetett.
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