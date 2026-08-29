Siker

Ivánka Laurát 15 évesen a világ egyik legrangosabb vízügyi versenyén díjazták

Miközben itthon alig kapott figyelmet a sikere, a 15 éves magyar diáklány Stockholmban, Viktória svéd koronahercegnőtől vehette át kiválósági diplomáját egy olyan találmányért, amely a tengerek műanyagszennyezése ellen kínál megoldást. 2026.08.29 06:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rangos nemzetközi elismerést szerzett a mindössze 15 éves Ivánka Laura a Stockholm Junior Water Prize versenyén, amelyen 15 és 20 év közötti fiatalok mutatják be a vízzel és annak védelmével kapcsolatos innovációikat.



A magyar középiskolás a stockholmi díjátadó gálán személyesen Viktória svéd koronahercegnő kezéből vehette át kiválósági diplomáját.



Laura a DIVE&CLEAN elnevezésű projektjével érdemelte ki a szakmai zsűri elismerését. Ötletének lényege egy tengerfenéken elhelyezhető tárolórendszer, amelybe a búvárok merülés közben közvetlenül összegyűjthetik a víz alatt talált hulladékot.



A megoldás egyik legfontosabb célja, hogy a műanyag hulladékot még azelőtt eltávolítsák a tengeri környezetből, hogy az aprózódni kezd és mikroműanyaggá válik. A rendszer egyúttal megkönnyítheti a búvárok munkáját is, hiszen nem kell minden egyes összegyűjtött hulladékdarabot magukkal vinniük a felszínre.



A projekt mögött komoly személyes tapasztalat is áll. Ivánka Laura nyolcéves kora óta búvárkodik, emellett versenyszerűen szörfözik, érdeklődésének középpontjában pedig a tengerbiológia és a környezettudomány áll.



És ezzel még messze nincs vége. Robotikával is foglalkozik, fiatalabb diákokat mentorál, önkénteskedik, valamint iskolai színházi produkciók látványtervezésében és díszleteinek elkészítésében is részt vesz.



A stockholmi elismerés azért is figyelemre méltó, mert Laura a mezőny legfiatalabb korosztályába tartozva mérette meg magát egy nemzetközi versenyen, ahol akár húszéves fiatalok projektjeivel is versenyezhetett.