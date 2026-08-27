Tragédia
Rutinellenőrzésre ment, végül mindkét karját és lábát amputálni kellett
Egy egyszerű szívvizsgálatnak indult, ám az orvosok életveszélyes állapotot fedeztek fel a 41 éves amerikai nőnél. Az életét megmentették, a sürgősségi műtét után kialakult szövődmények miatt azonban mind a négy végtagját elveszítette.2026.08.27 10:55ma.hu
Leslie Caoili májusban rutin szívvizsgálatra érkezett San Diegóban, amikor kiderült, hogy A típusú aortadisszekciója van: a szívből kilépő főverőér falában életveszélyes szakadás alakult ki.
Férje szerint az orvosok közölték velük, hogy a kétgyermekes nőnek akár csak órái lehettek hátra, ezért azonnal meg kellett operálni. A beavatkozás során szív-tüdő gépet alkalmaztak, és kiterjedt rekonstrukciót végeztek az aortán.
A műtét megmentette Leslie életét, néhány héttel később azonban újabb súlyos probléma jelentkezett: megszűnt a megfelelő vérellátás a kezében és a lábában.
Férje elmondása szerint egy hónapon belül a nő kezei és lábfejei elfeketedtek, szöveteik súlyosan károsodtak. Az orvosok végül mindkét karját az alkar közepénél, valamint mindkét lábát amputálni kényszerültek.
A 41 éves nő hosszú kórházi kezelés után hamarosan hazatérhet családjához, rehabilitációja azonban hosszú folyamat lesz.
Családja adománygyűjtést indított az egészségügyi és rehabilitációs kiadások, valamint az otthon átalakításának finanszírozására. A beszámoló szerint eddig csaknem 94 ezer dollár gyűlt össze a kitűzött 140 ezer dolláros célból.
Férje szerint Leslie legfontosabb vágya most az, hogy végre hazatérhessen két gyermekéhez, férjéhez és kutyájához, és új körülményei között megkezdhesse élete újraépítését.
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