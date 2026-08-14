Erőszak

El-selejtező - Őrizetben két lengyel szurkoló, akik az FTC drukkereire támadtak

Őrizetbe vették a Górnik Zabrze lengyel labdarúgócsapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban - közölte pénteken Zabrze sziléziai város rendőrkapitánysága.



A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzéi pizzériában szerdán elkövetett támadás során "más személyek életét és egészségét veszélyeztették", és vagyoni károkat okoztak.



A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.



Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.



A csütörtöki Zabrze Górnik-Ferencváros Európa-liga-selejtező előestjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett.



Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.



A találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2-1-es összesítéssel továbbjutott.