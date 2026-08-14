Erőszak
El-selejtező - Őrizetben két lengyel szurkoló, akik az FTC drukkereire támadtak
A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.2026.08.14 16:10MTI
Őrizetbe vették a Górnik Zabrze lengyel labdarúgócsapat két fiatal szurkolóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban - közölte pénteken Zabrze sziléziai város rendőrkapitánysága.
A 17 éves és a 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy egy zabrzéi pizzériában szerdán elkövetett támadás során "más személyek életét és egészségét veszélyeztették", és vagyoni károkat okoztak.
A rendőrség a gyanúsítottak előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészségnél.
Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a rendőrség nem zár ki újabb őrizetbe vételeket.
A csütörtöki Zabrze Górnik-Ferencváros Európa-liga-selejtező előestjén, szerdán történt incidens során megsérült egy magyar állampolgár, aki a lengyel hatóságok közlése szerint a támadás során menekülni akart a pizzériából, és átugorván egy kerítésen lábsérülést szenvedett.
Csütörtöki rendőrségi információk szerint az ügyben tíz magyar állampolgárt is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést.
A találkozón 1-1-es döntetlen született, így a Ferencváros 2-1-es összesítéssel továbbjutott.
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