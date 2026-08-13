Erőszak
Magyar szurkolókra csaptak le Zabrzében - sípcsonttöréssel került kórházba egy magyar
A mérkőzés előtti összecsapásban egy Ferencváros-szurkoló súlyosan megsérült. A magyar külképviselet folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal.2026.08.13 20:04ma.hu
Orbán Anita közölte, hogy telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával a lengyelországi Zabrzében történt szurkolói incidensről.
Tájékoztatása szerint a mérkőzés előtt a Ferencvárosi Torna Club szurkolóinak egy csoportját támadás érte. Az eset során egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, jelenleg is a zabrzei kórházban ápolják.
A politikus hangsúlyozta, hogy elítéli az erőszak minden formáját, és úgy fogalmazott: a sporteseményeknek a közös élményről kell szólniuk, nem válhatnak erőszakos cselekmények helyszínévé.
Közlése szerint a lengyel rendőrök igazoltatták az incidenssel összefüggésbe hozható személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták. Hozzátette, hogy a kihallgatott magyarok közül senki nem tett feljelentést.
A helyszíni rendőri munkát Magyarországról érkezett rendőrök is segítik. A magyar főkonzulátus folyamatos kapcsolatban áll a zabrzei rendőrkapitánysággal, valamint mindkét érintett labdarúgóklubbal.
Orbán Anita azt is közölte, hogy az FTC által szervezett két szurkolói autóbusz várhatóan 17 órakor érkezik a stadionhoz, ahol a krakkói főkonzul személyesen fogadja az utasokat.
A nagykövetség és a Konzuli Szolgálat a továbbiakban is figyelemmel kíséri az ügy fejleményeit, és szükség esetén segítséget nyújt a magyar állampolgároknak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 14:28 Orbán Anita: legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz miatt
- 12:26 Tarr Zoltán: átvilágítás indul a Nemzeti Színházban
- 10:24 Kapitány István miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét
- 8:15 Továbbra is súlyos erdőtűz pusztít a magyarok által közkedvelt üdülőparadicsom térségében
- 6:03 Csoda a tragédia után: előkerült az őzcsalád egyetlen túlélője
- 22:08 Lángok ostromolják Omist: házak égtek ki, ezreket kellett kimenekíteni
- 20:04 Magyar szurkolókra csaptak le Zabrzében - sípcsonttöréssel került kórházba egy magyar
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06