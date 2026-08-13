Erőszak

Magyar szurkolókra csaptak le Zabrzében - sípcsonttöréssel került kórházba egy magyar

A mérkőzés előtti összecsapásban egy Ferencváros-szurkoló súlyosan megsérült. A magyar külképviselet folyamatos kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal.

2026.08.13 20:04ma.hu
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Orbán Anita közölte, hogy telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával a lengyelországi Zabrzében történt szurkolói incidensről.

Tájékoztatása szerint a mérkőzés előtt a Ferencvárosi Torna Club szurkolóinak egy csoportját támadás érte. Az eset során egy magyar szurkoló sípcsonttörést szenvedett, jelenleg is a zabrzei kórházban ápolják.

A politikus hangsúlyozta, hogy elítéli az erőszak minden formáját, és úgy fogalmazott: a sporteseményeknek a közös élményről kell szólniuk, nem válhatnak erőszakos cselekmények helyszínévé.

Közlése szerint a lengyel rendőrök igazoltatták az incidenssel összefüggésbe hozható személyeket, és a magyar állampolgárokat is kihallgatták. Hozzátette, hogy a kihallgatott magyarok közül senki nem tett feljelentést.

A helyszíni rendőri munkát Magyarországról érkezett rendőrök is segítik. A magyar főkonzulátus folyamatos kapcsolatban áll a zabrzei rendőrkapitánysággal, valamint mindkét érintett labdarúgóklubbal.

Orbán Anita azt is közölte, hogy az FTC által szervezett két szurkolói autóbusz várhatóan 17 órakor érkezik a stadionhoz, ahol a krakkói főkonzul személyesen fogadja az utasokat.

A nagykövetség és a Konzuli Szolgálat a továbbiakban is figyelemmel kíséri az ügy fejleményeit, és szükség esetén segítséget nyújt a magyar állampolgároknak.

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