Sport

Három érmet szereztek a magyarok a világ egyik legnagyobb hosszútávú kajak-kenu versenyén, a Sellán

Három magyar érmet hozott szombaton a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb kajak-kenu versenye, a spanyolországi 88. Descenso Internacional del Sella. 2026.08.09 18:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint kajak párosban a férfiaknál Boros Adrián és Erdélyi Tamás, a nőknél pedig Sinkó Panna és Csépe Panna egysége is harmadik lett, míg női kajak egyesben a már visszavonult kétszeres világbajnokunk, Czéllai-Vörös Zsófia győzött.



A mintegy 20 kilométeres viadalon 22 ország 1291 indulója vett részt a spanyolországi Asztúriában, Arriondas és Ribadesella között.