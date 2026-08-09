Sport

Három érmet szereztek a magyarok a világ egyik legnagyobb hosszútávú kajak-kenu versenyén, a Sellán

Három magyar érmet hozott szombaton a világ egyik legnépszerűbb és legnagyobb kajak-kenu versenye, a spanyolországi 88. Descenso Internacional del Sella.

2026.08.09 18:29MTI
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A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint kajak párosban a férfiaknál Boros Adrián és Erdélyi Tamás, a nőknél pedig Sinkó Panna és Csépe Panna egysége is harmadik lett, míg női kajak egyesben a már visszavonult kétszeres világbajnokunk, Czéllai-Vörös Zsófia győzött.

A mintegy 20 kilométeres viadalon 22 ország 1291 indulója vett részt a spanyolországi Asztúriában, Arriondas és Ribadesella között.

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