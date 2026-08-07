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Vizes Eb - Megvan az első magyar arany, a nyíltvízi úszó Betlehem Dávid nyerte a kieséses versenyt

A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban.



A harmadik egyéni számban Betlehem mellett a két évvel ezelőtt itt olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf képviselte a magyar színeket, Kovács-Seres Hunor gyomorproblémák miatt nem állt rajthoz.



A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, az úszókat két csoportba sorolták az első 1500 méterre, innen a legjobb 10-10 kvalifikálta magát az 1000 méteres távra. Rasovszky az első, Betlehem a második futamba kapott besorolást, s az első feladatot mindketten könnyedén teljesítették, egyaránt másodikként csaptak célba.



Az első elődöntőben a német Johannes Liebmann meglépett mindenkitől, mögötte nagy volt a tülekedés, a "darálóban" Rasovszky is ott volt, és hatalmasat kellett küzdenie az első ötbe kerülésért, végül azonban célfotóval éppen ötödik lett.



A másik futamban Betlehem kissé beragadt a rajtnál, ezzel már az elején nehéz helyzetbe került, és brutális hajrára volt szüksége a végén, kiváló helyezkedésének köszönhetően azonban harmadikként érintette a panelt.



Az 500 méteres fináléban a magyarok és a németek, négyen egymás mellett törtek az élre, a fordulóból pedig a két magyar jött ki jobban és az első-második helyen indultak neki az egyenesnek.



Betlehem ezúttal is nagyon "kiszélesítette" az útvonalat, a többiektől teljesen külön, szinte a Szajna közepén úszott, de a végén bebizonyosodott, hogy tökéletesen döntött, ugyanis több mint egy testhossz előnnyel érkezett az utolsó méterekre és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott.



Rasovszky célfotóval ötödik lett.

Öt ezüst után ez az első magyar aranyérem Párizsban.



Eredmények:



nyíltvízi úszás:



férfi 3 km, kieséses verseny, Európa-bajnok:



BETLEHEM DÁVID



2. Marc-Antoine Olivier (Franciaország)



3. Logain Fontaine (Franciaország)



4. Gregorio Paltrinieri (Olaszország)



5. RASOVSZKY KRISTÓF



korábban:



női 3 km, kieséses verseny, Európa-bajnok:



Isabel Gose (Németország)



2. FÁBIÁN BETTINA



3. Ginevra Taddeucci (Olaszország)