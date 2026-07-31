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Eltűnt Nirmal Purja és kilenc társa a Broad Peaken - lavina sodorta el a mászócsapatot

Drámai hírek érkeztek Pakisztánból: a világ egyik legismertebb hegymászója, Nirmal Purja vezette tízfős expedícióval megszakadt a kapcsolat egy lavinát követően. 2026.07.31 03:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tíz hegymászó tűnt el a pakisztáni Karakorum-hegységben található, 8047 méter magas Broad Peaken, miután lavina zúdult a csapatra. Az expedíciót a világhírű nepáli hegymászó, Nirmal Purja – ismertebb nevén Nims Dai – vezette.



Az Alpine Club of Pakistan tájékoztatása szerint a baleset után megszakadt a kapcsolat a tízfős nemzetközi expedíció minden tagjával. A csapatban öt nepáli hegymászó mellett pakisztáni, ománi, amerikai és kínai mászók is voltak. A mentőakció előkészítése azonnal megkezdődött.



A pakisztáni hatóságok és a hegymászóklub helikopterek és más mentőegységek bevetését szervezik, ugyanakkor a műveletet jelentősen befolyásolják a magashegyi időjárási viszonyok és a terep nehézségei.



Nirmal Purja a világ egyik legismertebb expedíciós hegymászója. Nemzetközi hírnevet azzal szerzett, hogy rekordidő – 189 nap – alatt megmászta a Föld mind a 14 nyolcezres csúcsát, teljesítményét pedig a 14 Peaks: Nothing Is Impossible című Netflix-dokumentumfilm is bemutatta.



A cikk megjelenésekor nem erősítették meg a csapat tagjainak halálát vagy túlélését. A hegymászókat hivatalosan eltűntként tartják nyilván, miközben a mentőalakulatok minden lehetséges erőforrást mozgósítanak a felkutatásukra.



