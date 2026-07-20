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Nemzetek Ligája - A szlovákiai Nagyszombaton fogadja a magyar válogatottat Ukrajna

Az ukrán labdarúgó-válogatott a szlovákiai Nagyszombaton fogadja majd a magyar csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban. 2026.07.20 16:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség hétfőn a közösségi oldalán jelentette be, hogy az ukrán fél a Pozsonytól ötven kilométerre északkeletre fekvő várost választotta az október 5-i meccs helyszínéül.



Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szeptember 25-én a Puskás Arénában éppen Ukrajna ellen kezd, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz Belfastban. Az október 2-i harmadik körben Georgia látogat az idei Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adott Puskás Arénába, majd a magyarok 5-én az ukrajnai háború miatt Nagyszombaton lépnek pályára. Az utolsó két fordulót novemberben rendezik.



A csoportból az első helyezett feljut az élvonalba, a második osztályozót vív az A divízió egyik harmadik helyezettjével, a harmadik a bennmaradásért találkozik egy C divíziós másodikkal, míg a negyedik kiesik a harmadik vonalba.