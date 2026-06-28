Tragédia
A venezuelai földrengésben meghalt az argentin futballista egész családja
A venezuelai földrengésben életét vesztette Lucas Trejo argentin futballista felesége és két gyermeke, akiket 74 órás kutatás után találtak meg a romok alatt.2026.06.28 11:58ma.hu
Újabb megrázó családi tragédia kapcsolódik a Venezuelát sújtó pusztító földrengésekhez: a venezuelai Marítimo de La Guaira argentin labdarúgójának, Lucas Trejo feleségét és két kisgyermekét is holtan találták meg a romok alatt.
A klub közlése szerint a 74 órán át tartó kutatás után találták meg Yana, valamint a házaspár két gyermekének, Aarónnak és Ainhoának a holttestét. A tragédia előtt a futballista még reménykedett családja megtalálásában, és egy közös családi fényképet osztott meg közösségi oldalán.
A klub részvétét fejezte ki a játékosnak, és arra kérte a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a család és a csapattársak gyászát. A hírt egy családi barát, a korábbi venezuelai labdarúgó Edson Tortolero is megerősítette.
A hatóságok legfrissebb adatai szerint a földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladja az 1400-at, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
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