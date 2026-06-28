Tragédia

A venezuelai földrengésben meghalt az argentin futballista egész családja

A venezuelai földrengésben életét vesztette Lucas Trejo argentin futballista felesége és két gyermeke, akiket 74 órás kutatás után találtak meg a romok alatt. 2026.06.28 11:58 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb megrázó családi tragédia kapcsolódik a Venezuelát sújtó pusztító földrengésekhez: a venezuelai Marítimo de La Guaira argentin labdarúgójának, Lucas Trejo feleségét és két kisgyermekét is holtan találták meg a romok alatt.



A klub közlése szerint a 74 órán át tartó kutatás után találták meg Yana, valamint a házaspár két gyermekének, Aarónnak és Ainhoának a holttestét. A tragédia előtt a futballista még reménykedett családja megtalálásában, és egy közös családi fényképet osztott meg közösségi oldalán.



A klub részvétét fejezte ki a játékosnak, és arra kérte a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a család és a csapattársak gyászát. A hírt egy családi barát, a korábbi venezuelai labdarúgó Edson Tortolero is megerősítette.



A hatóságok legfrissebb adatai szerint a földrengések halálos áldozatainak száma már meghaladja az 1400-at, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.