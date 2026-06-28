Tragédia

A venezuelai földrengésben meghalt a korábbi MLB-játékos gyönyörű felesége

A venezuelai földrengésben életét vesztette Deisy Tovar, Gorkys Hernández egykori MLB-játékos felesége, akit egy összeomlott szálloda romjai alatt kerestek napokon át. 2026.06.28 05:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb sport-tragédiát követelt a Venezuelát sújtó pusztító földrengés: Gorkys Hernández korábbi MLB-játékos bejelentette, hogy felesége, Deisy Tovar életét vesztette a katasztrófában.



A nő a La Guairában található Hotel Eduard épületében tartózkodott, amikor a 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengések következtében az épület összeomlott. Napokig eltűntként keresték, halálhírét a sportoló szombaton, közösségi oldalán erősítette meg.



Megható búcsúüzenetében Hernández feleségét élete szerelmének és „királynőjének” nevezte. Azt írta, hogy Deisy mindig mellette állt a legnehezebb pillanatokban is, és megígérte, hogy tovább gondoskodik családjukról, ahogy azt közösen tervezték.



A tragédia előtt egy nappal a korábbi baseballjátékos még arra kérte a médiát, hogy ne terjesszen megerősítetlen információkat felesége sorsáról, mivel akkor még nem volt hivatalos hír az állapotáról.