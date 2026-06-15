Tragédia

A halálba zuhant egy lány, miután a személyzet elfelejtette rácsatolni a bungee jumping kötelet

Egy 21 éves brazil nő életét vesztette egy bungee jumping ugrás során, miután a gyanú szerint a szervezők nem rögzítették a biztonsági kötelet; az ügyben hat embert őrizetbe vettek.

2026.06.15 04:28ma.hu
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Tragikus baleset történt Brazíliában: életét vesztette egy 21 éves nő, miután a feltételezések szerint a személyzet elmulasztotta rögzíteni a rugalmas kötelet egy bungee jumping ugrás előtt.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas június 13-án vett részt az ugráson a São Paulóban található Ponte do Esqueleto, vagyis „Csontváz híd” néven ismert helyszínen. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint a fiatal nőt a szervezők a híd széléhez kísérték, majd a mélybe engedték.

A szemtanúk beszámolói alapján az ugrás után vált egyértelművé, hogy a kötél a földön maradt. Az egyik videón hallható, amint a felvételt készítő személy kétségbeesetten kiáltja: „Emberek, a kötél!”

Az ügyben hat embert vettek őrizetbe. Közülük hármat a helyszínen tartóztattak le, és feltételezett szándékkal elkövetett emberölés miatt indult ellenük eljárás. A hatóságok vizsgálják, pontosan milyen mulasztások vezettek a tragédiához.

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