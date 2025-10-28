Sport

Tekvondó-vb - Márton Luana aranyérmes

A 19 éves magyar versenyző - aki két éve 57 kilóban diadalmaskodott - a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton számára, ismét két menetben diadalmaskodott, majd a kínai Szung Csie ellen az első menet elvesztése után magabiztosan fordított.



Az elődöntőben madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze, akit ugyancsak két menetben győzött le.



A fináléban a 2019-ben és 2022-ben is bronzérmes, Tokióban olimpiai negyedik brazil Milena Titoneli volt az ellenfél, aki az elődöntőben egy utolsó pillanatban szerzett ponttal győzte le a nigériai Elizabeth Anyanachót, így vélhetően fáradtabban érkezett az összecsapása. Márton ezt ki is használta, az első menetet fölényesen, 8-1-re hozta.



A másodikban egy percig nem született pont, ekkor a magyar talált, a dél-amerikai rivális viszont ezúttal sem tudott akciópontot szerezni, Márton így tökéletes védekezéssel lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.



"Köszönöm mindenkinek, aki segített, hitt bennem, testvéremnek, családomnak, edzőimnek (Suvi Mikkonen, Jesus Ramal), edzőtársaimnak, a Magyar Taekwondo Szövetségnek, egyesületeimnek, Hankuk International School, Újpesti Torna Egylet. Nélkülük nem sikerülhetett volna." - írta közösségi oldalán a győztes.



"Egész nap az volt bennem inkább, hogy csináljam azt, amit tudok. Ez új kategória volt, hiszen nagyobbak voltak az ellenfelek, mégiscsak 57-ről váltottam 67-re" - jegyezte meg. Hozzátette: magasabb és erősebb ellenfelekkel küzdött, akik erősebbeket is rúgtak, ugyanakkor "lassabbak a meccsek, többet állnak, nem olyan gyorsak, mint 57-ben, de épp ezért nagyon résen kell lenni".



Az előző vb óta eltelt időszakot illetően úgy fogalmazott, rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni ennyi idő alatt.



"Sokat erősödtem, és főleg fejben voltam ma nagyon erős. Kimondottan büszke vagyok rá, hogy mentálisan ennyire összeszedett voltam" - folytatta.



Mint mondta, nagyon boldog, hogy egyedüli magyar tekvondósként immár kétszeres világbajnok,



"Főleg azért, mert a magyar gyerekek láthatják rajtam, rajtunk keresztül, mit lehet elérni a kemény munkával" - idézte őt a wtftaekwondo.hu oldal.

Márton Luana ígéri, hogy ugyanúgy folytatja a munkát, mint ahogy eddig végezte, és bízik benne, hogy ott lehet majd a Los Angeles-i olimpián.



A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián - aki névrokona az ikreknek - az MTI-nek nyilatkozva egyenesen "csodának" minősítette Luana sikerét.



"Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország." - mondta.



Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban szerzett olimpiai aranyérmet, ő azonban most másik kategóriában (62 kg) indul, hogy "elkerülje" Luanát.



Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.