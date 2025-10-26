Baleset
Zuhanás a halálba - életét vesztette két turista a Fogarasi-havasokban, harmadik társuk megmenekült
A mentési műveletet vasárnap is folytatódik, földi és légi úton egyaránt, az időjárás alakulásától függően.2025.10.26 10:00ma.hu
Két turista vesztette életét szombaton a Fogarasi-havasokban, miután megcsúsztak és lezuhantak a Netedu-csúcs nyugati lejtőjén, egy harmadik személyt pedig – aki túlélte a balesetet – kimentettek a hegyimentők.
A két áldozat több száz métert zuhant a meredek hegyoldalon, így esélyük sem volt a túlélésre – tájékoztatott a Szeben megyei hegyimentő-szolgálat. A baleset túlélőjét egy hegyimentő mentette ki, aki csörlő segítségével ereszkedett le a mentőhelikopterből. Az illetőt biztonságban elszállították a Bâlea-tóhoz.
A hegyimentők közölték, hogy a három turista a Netedu-csúcs nyugati lejtőjén csúszott meg, egyiküknek viszont sikerült megállnia, de a másik kettő több száz métert zuhant a meredek lejtőn, és halálos sérüléseket szenvedett. Egy hegyimentő ereszkedett le a helyszínre, és megállapította a balesetet szenvedett két turista halálát, ám a rendkívül nehéz terepviszonyok és az időjárás miatt a holttesteket szombaton nem tudták helikopterrel kiemelni. A mentési műveletet vasárnap is folytatódik, földi és légi úton egyaránt, az időjárás alakulásától függően.
A Szeben megyei hegyimentők szerint a turisták nem rendelkeztek a mostani hegyvidéki körülményekhez megfelelő téli felszereléssel. Egyelőre nem ismert az áldozatok életkora és személyazonossága – tették hozzá a hegyimentő-szolgálattól - írta a Székelyhon.ro.
