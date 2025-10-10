Sport

Cristiano Ronaldo belépett a milliárdosok klubjába

A portugál szupersztár, Cristiano Ronaldo hivatalosan is az első milliárdos futballista lett a Bloomberg számításai szerint. A játékos vagyonát immár 1,4 milliárd dollárra becsülik, amelyhez a szaúd-arábiai szerződése és globális üzleti birodalma egyaránt hozzájárult. 2025.10.10 20:36 ma.hu

Cristiano Ronaldo karrierje újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett – ezúttal nem a pályán, hanem a pénzügyi világban. A Bloomberg friss adatai szerint a 40 éves portugál támadó vagyona elérte az 1,4 milliárd dollárt, ezzel ő lett az első aktív labdarúgó, aki bekerült a világ milliárdosainak rangos listájára. A hír jól mutatja, hogyan változott meg a profi sport – és különösen a futball – gazdasági valósága az elmúlt két évtizedben.



Ronaldo vagyonának ugrásszerű növekedését elsősorban a Szaúd-Arábiában kötött szerződése alapozta meg. Az Al-Nassr klubbal 2023-ban aláírt két évre szóló, több mint 400 millió dollár értékű megállapodás minden korábbinál magasabbra emelte a futballista éves keresetét, amely elérheti a 200 millió dollárt. Ezzel Ronaldo nemcsak Lionel Messit előzte meg a bevételek tekintetében, hanem új standardot is felállított a sportvilágban: a futball immár nem csupán sport, hanem globális üzleti iparág, amely képes a Forbes- és Bloomberg-listák élére repíteni játékosait.



A portugál csillag pályafutása során Európa legnagyobb klubjaiban játszott – a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a Juventusban –, miközben ötször nyerte meg a Bajnokok Ligáját és ugyanennyi alkalommal kapta meg az Aranylabdát. Ezek az évtizedes sikerek nemcsak sporttörténeti, hanem gazdasági tőkét is jelentettek számára: a „CR7” márka mára a futballon túlmutató globális vállalkozássá nőtte ki magát.



A pályán elért eredmények mellett Ronaldo vagyonának másik pillére a kiterjedt szponzori és üzleti portfólió. Többek között a Nike, az Armani és számos nemzetközi luxusmárka reklámarcaként vált a világ egyik legismertebb sportikonjává. Saját divatmárkája, a CR7, valamint szállodákból, edzőtermekből és ingatlanbefektetésekből álló üzleti hálózata évente több tízmillió dolláros bevételt termel. Ezzel Ronaldo a sportolókból lett üzletemberek új generációjának egyik legismertebb példája, aki tudatosan építette fel pályafutása után is fenntartható vagyonát.



Ronaldo ezzel a teljesítménnyel egy olyan elit klub tagja lett, amelybe korábban csak kevés sportoló jutott be. A Forbes adatai szerint eddig mindössze hét sportoló lépte át az egymilliárd dolláros határt – köztük Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, Floyd Mayweather és Roger Federer. Az, hogy Ronaldo ezt aktív játékosként érte el, új dimenziót ad a sportüzlet világának, hiszen most először fordul elő, hogy a futball, a világ legnépszerűbb sportja, egy milliárdos aktív sztárt termel ki.

Szakértők szerint Ronaldo pénzügyi felemelkedése túlmutat az egyéni sikeren: jelzi a sport globalizációját és az új piacok, például a Közel-Kelet növekvő szerepét a sportgazdaságban. Szaúd-Arábia sportstratégiája, amely az országot a világ sportközpontjává kívánja tenni, nem csupán futballistákat, hanem teljes sportligákat vonz a térségbe. Ronaldo leigazolása így nemcsak üzleti döntés volt, hanem geopolitikai üzenet is: a sport világa új pénzügyi gravitációs központot kapott.



Cristiano Ronaldo története tehát nemcsak a személyes kitartás és tehetség diadala, hanem egy korszak szimbóluma is. A sport és az üzlet határai elmosódtak, a futballista pedig nemcsak gólokat szerez, hanem globális márkát, médiabirodalmat és pénzügyi örökséget épít. Az 1,4 milliárd dolláros vagyon mögött egy új korszak körvonalazódik – ahol a stadion reflektorai már nemcsak a pályára, hanem a pénzügyi siker színpadára is vetülnek.