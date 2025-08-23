Sport

Jászberényi Márk felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés világrekordját

A legnagyobb ellenség a szél, főleg ha az változó irányú és erősségű.

2025.08.23
Felállította az esti körülmények között végrehajtott leghosszabb távlövés 1100 yardos – kicsivel több mint egy kilométeres – világrekordját Jászberényi Márk pénteken a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár szomódi lőterén.

A lövészetet megelőzően Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: Jászberényi Márk egy volt hivatásos állományú rendőr, aki most hivatásos vadászként dolgozik. A világrekord-felállításhoz a helyszínt a Magyar Honvédség biztosította, mivel Magyarországon civil körülmények közt nem lehet ilyen távolra lőni, csak honvédségi területen.

Kovács Zoltán kiemelte: Magyarország képességei, amelyekkel helyt tud állni ebben a veszélyekkel teli világban, alapvetően erősödtek meg.

Hozzátette, a kormány évek óta dolgozik a lőterek felújításán és új lőterek létrehozásán, a fiatalok megszólításával pedig lehetőséget kívánnak adni mindazoknak, akik ki szeretnék próbálni lövész képességeiket.

Jászberényi Márk a világrekord felállítása után úgy nyilatkozott: ezer méter vagy afölötti lövésnél fontosak a külső körülmények, a legnagyobb ellenség a szél, főleg ha az változó irányú és erősségű. Pénteken is ez volt a legnagyobb kihívás, a helyszínen 35 kilométeres óránkénti széllökéseket mértek – mondta.

Megjegyezte, több nehézségi faktor is volt a lövésben, egy 308 winchester kaliberű, általa épített fegyverrel lőtt, és nem normál optikai távcsővel, hanem hőkamerás céltávcsővel célzott.

Az 1100 yardos távolságot a biztonság kedvéért kis ráhagyással 1008 méternek állították be, innen adott le a lövész öt lövést a 75 x 50 centiméteres fém táblába. A lövések közül az első kettő nem talált, utána hárommal azonban sikerült eltalálni a célt.

A világrekord hitelesítésére Magyarországra látogatott David Ventura Aparicio, az Official World Record elnöke, aki átadta a lövésznek az elismerő oklevelet.

