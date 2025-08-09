Gyász
Túl fiatalon elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra
Gyászolnak a magyar kosárlabdázók.2025.08.09 18:00ma.hu
Megrendítő posztot tett közzé a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Facebook-oldalán, Gyászol a magyar kosárlabda, elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra címmel.
Mint írták, Dóra augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége osztozik a család és a klub fájdalmában, és együttérzését fejezi ki a hozzátartozóknak.
