Gyász

Túl fiatalon elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra

Gyászolnak a magyar kosárlabdázók.

2025.08.09 18:00ma.hu
Megrendítő posztot tett közzé a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Facebook-oldalán, Gyászol a magyar kosárlabda, elhunyt a TARR KSC Szekszárd U14-es játékosa, Fricsi Dóra címmel.

Mint írták, Dóra augusztus 5-én, edzésen lett rosszul, szívműködése leállt. Edzője haladéktalanul értesítette a mentőket, és a mentőszolgálat diszpécserének segítségével megkezdte az újjáélesztést. A mentők öt percen belül a helyszínre értek és sikeresen stabilizálták az állapotát, ám szervezete a mai napon sajnos feladta a harcot. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége osztozik a család és a klub fájdalmában, és együttérzését fejezi ki a hozzátartozóknak.

