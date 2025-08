Sport

Vizes vb - Kós Hubertet minden nap motiválja a világrekord, két év múlva már két aranyat nyerne

Minden nap motiválja a világcsúcs Kós Hubertet, aki 200 méteres hátúszásban 2023 után második világbajnoki aranyérmét nyerte pénteken Szingapúrban. 2025.08.03

"Tudtam, hogy jók lesznek a riválisaim, és tisztában voltam vele, hogy keménycsata lesz. Bob (Bowman) azt kérte, hogy 54.00-ra kezdjem el a versenyt, ez nem sikerült, ennek biztos nem fog örülni, de egy újabb Európa-csúccsal lépegetek előre. Talán, ha nincs a 200 vegyes, akkor még közelebb kerülhettem volna a világrekordhoz, ami minden nap motivál engem" - nyilatkozta az MTI-nek a szám olimpiai bajnoka, aki a jövőben is az amerikai Aaron Peirsol 1:51.92-es idejét fogja üldözni.



Kós 1:53.19 perces Európa-csúccsal diadalmaskodott, mint elmondta, nem gondolta volna, hogy a maga mögött hagyott program után - 100 méter hát, 200 méter vegyes - ilyen idővel tud majd nyerni.



Kós a döntő után jó néhány perccel később tudott csak megjelenni a vegyes zónában, mint elmondta, az olasz televíziónak adott interjúja alatt rosszul lett, "szó szerint mindent kiadtam magamból".



Hozzátette, még vár rá az 50 méter hát és a 4x100 méteres vegyes nemű gyorsváltó.



Kós megjegyezte, kissé fáj neki, hogy a 100 méter pillangót el kellett engednie, hiszen az országos bajnokságon úszott idejével simán bejutott volna a döntőbe.



A már kétszeres nagymedencés világbajnok kijelentette, nagy kockázatot vállalt azzal, hogy több számra is nevezett, de ez most egy fontos jelzés volt a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra, vagy a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, hogy képes lehet hasonló programra.



A magyar zászlóval a vállán kijelentette, bízik abban, hogy két év múlva hazai környezetben nem csak egy aranyat szerez. Kós 2022 óta minden világversenyen nyert aranyérmet, mint megjegyezte, most ehhez egy bronzot tudott hozzátenni, reményei szerint pedig folyamatosan lépked majd előre.



"Ezen még dolgozni kell, ahogyan a száz háton is, de most mentálisan picit elfáradtam, és ki fogom venni a pihenőmet" - jelentette ki Kós, aki tervei szerint háromhetes szabadságra megy, és reméli, sokat futballozhat majd barátaival.