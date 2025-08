Gyász

Elhunyt Kathi Béla világbajnok erőemelő

Az erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok sportoló 46 esztendős volt, haláláról a Scitec Gold Fitness Club közösségi oldala számolt be.



"Mély megrendüléssel és felfoghatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett barátunk, sporttársunk, egy ország példaképe, Kathi Béla 2025. július 31-én, ciprusi családi nyaralása során, 46 éves korában, egy biciklibaleset következtében elhunyt. Béla nemcsak sportteljesítményével, hanem emberségével, szerénységével és hatalmas szívével is nyomot hagyott mindannyiunkban. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké velünk marad" - áll a közleményében.