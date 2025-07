Sport

Vívó-vb - Siklósi Gergely ezüstérmes

Siklósi Gergely a döntőben aranytussal kikapott a japán Kano Kokitól, így ezüstérmet szerzett párbajtőrben a tbiliszi vívó-világbajnokságon. 2025.07.27 18:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2019-ben világbajnok, 2021-ben olimpiai második, tavaly a csapattal ötkarikás aranyérmes magyar vívó a cseh Matyas Pavlikot és csapattársát, Nagy Dávidot is hosszabbításban győzte le, majd három találat különbséggel nyert az egyiptomi Mahmud el-Szajed ellen, végül pedig az utolsó másodpercig kiélezett asszóban búcsúztatta az olasz Davide Di Verolit. Így jutott el az elődöntőig, ahol az ukrán Nyikita Kosmant magabiztos teljesítménnyel múlta felül.



A döntőben a tavalyi, párizsi játékokon győztes Kano Kokival került szembe. Látványos küzdelem alakult ki, Siklósi az első három perc végéig 3-1-re alakította az állást, az első szünet után azonban a japán vívó - aki Tokióban is olimpiai bajnok volt, mégpedig csapatban - sorozatban négy találatot adott, ezzel fordított. Az újabb szünetig Siklósi előbb csuklót szúrt, majd egy újabb tussal egyenlített.



Továbbra sem tudott ellépni egyik fél sem, 6-7-es állásnál a magyar párbajtőröző lábszúrással zárkózott vissza. Nyolc-nyolcas állás után egy percig nem esett újabb találat, így mivel már mindkét félnek volt sárga lapja, a piros is előkerült, ezzel 9-9-re módosult az állás, aztán lepörgött az óra. Hasonló ráadás volt tavaly az olimpián, amikor a csapatverseny végén ugyanebben a felállásban Siklósi döntötte el a meccset, ezúttal viszont a japánnak sikerült, mégpedig 14 másodperc elteltével.



"Nehéz évem volt. Voltak olyan versenyek, amelyek jól sikerültek, az Európa- és a világbajnokság ilyen volt egyéniben, de most nagyon fáradt voltam mentálisan, az összes energiámat felhasználtam" - mondta a vegyes zónában Siklósi utalva arra, hogy a genovai kontinensviadalon bronzérmet szerzett.



Az utolsó tusról úgy vélekedett, Kano Koki jobban akarta.



"Ezúttal jobb volt és ezt el kell fogadni" - jelentette ki, majd elmondta, hogy a hosszabbításban elszúrt ellenfele mellett.



"Nem találtam el, rosszul tartottam a kezem, amikor beugrottam, egyébként egy együttes találat lett volna, vagy egy egylámpás nekem" - vélekedett.



"Nagyon akartam ezt az érmet, és nagyon akartam az aranyérmet. Az arany lett volna a non plus ultra, amiért jöttem, de legalább motivált és éles maradok, hogy továbbra is építkezzek" - folytatta.



"Én már tudom, hogy mi a különbség az ezüst és az arany között. Az ezüstre azt lehet mondani, hogy nem rossz, szép teljesítmény, de az arany, amikor győzöl, az más" - árulta el, ugyanakkor elismerte, hogy egy világbajnoki ezüstérem egyéniben azért óriási eredmény, és ő nem szomorú, amiatt, hogy nem nyert. - "Azt gondolom, hogy az ilyen tusokból tízből kilencet nyertem meg az elmúlt két évben. Most a jobb győzött, ez engem csak továbbvisz. Közben pedig motiválttá tesz, hogy legyőzzem a későbbiekben."



Siklósi a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte.