Sport

Vizes vb - Ezüstérmes a férfi vízilabda-válogatott

Akárcsak a két csapat csoportkörös összecsapásán, a spanyolok ezúttal is a negyedik játékrészben hengereltek, ezúttal 6-3-ra nyerték meg a zárónegyedet. Legjobbjaikat nem tudták megfékezni a magyarok, Alvaro Granados és Bernat Sanahuja is öt gólt szerzett.



A magyarok így két ezüstéremmel zárták a vb vízilabdatornáját, szerdán a női válogatott a görögöktől kapott ki a fináléban.



Vizes vb, férfi vízilabdatorna, döntő:



Spanyolország-MAGYARORSZÁG 15-13 (5-5, 2-1, 2-4, 6-3)



gólszerzők: Sanahuja, Granados 5-5, Munarriz, Perrone 2-2, Biel 1, illetve Burián 3, Angyal, Vigvári Vi., Vigvári Ve. 2-2, Fekete, Vámos, Nagy Ák., Nagy Ád. 1-1



MAGYARORSZÁG:



Csoma - Manhercz, Vámos, Burián, Kovács, Vigvári Ve., Vismeg - cserék: Vigvári Vi., Molnár, Nagy Ád., Angyal, Fekete, Nagy Ák., Mizsei (kapus)



Mivel Jansik Szilárd szemsérülése kiújult, ő maradt ki a keretből, a kaput pedig ezúttal is Csoma Kristóf védte. A két csapat idén ötször találkozott egymással. A spanyolok sorozatban négy sikernél jártak a párharcban, legutóbb a csoportkör nyitányán a zárónegyedet 5-1-re nyerve fordított, és diadalmaskodtak 10-9-re.



A vízilabdatornák során először és utoljára telt meg az OCBC Arena vizes központja.



Mindkét csapat remek védekezéssel kezdett, az első magyar fór kimaradt, a spanyolok viszont éltek a lehetőséggel, így több mint kétpercnyi játék után kerültek előnybe.



Újabb két perc pörgött le a meccsből, mindkét oldal azonos létszámnál szenvedett támadásban. A második spanyol előnynél is jó helyen voltak a magyar blokkok, csakhogy a labda Bernat Sanahuja elé pattant, aki közelről kíméletlen volt.



A vb-döntő első magyar gólját Angyal Dániel szerezte akcióból, de egyből jött a válasz, Sanahuja már harmadszor volt eredményes (3-1). A magyarok akcióból találtak be, Fekete Gergő kapásból húzta be a keresztpasszt, majd Vigvári Vendel fejezte be hibátlanul a fórt (3-3).



A spanyolok előnyből vették vissza a vezetést, a túloldalon Vámos Márton lövése a blokkról vágódott a kapu jobb oldalába (4-4), majd Alvaro Granados bombája is utat talált a hálóba. A negyed végére még belefért volna egy spanyol gól, de Csoma emberhátrányban a torna védését mutatta be, ráadásul ebből lefordultak a társak és két másodperccel a dudaszó előtt Angyal egyenlített (5-5).



Mindkét oldalon kihagyott fórokkal indult a második negyed, közel három perc után a spanyolok találtak be először, Sanahuja úgy volt az eredményes, hogy lövése érte Csoma fejét.

Sorozatban két emberhátrányt hagytak kihasználatlanul a magyarok, Vigvári Vince azonban egy hajszálpontos ejtéssel, akcióból zárta le a rossz sorozatot (6-6).



A spanyolok a hetedik előnyükből már az ötödik góljukat szerezve kerültek megint lépéselőnybe, eközben a magyaroknál ez a játékelem nem működött, 1/7 volt a mutató a nagyszünetre (7-6).



Burián Gergely szabaddobásának köszönhetően rögtön góllal kezdtek a magyarok a fordulás után.



Fekete Gergő orrát lefordulás közben lefejelte Unai Biel, a súlyos büntetés elmaradt, a magyarok viszont góllal álltak bosszút társukért, Burján volt a befejező ember, ezzel először vezetett a csapat (7-8). Csoma védett nagyot hátrányban, elöl pedig Vigvári Vince lőtte be laposan a fórt.



Granados harmadik góljára Nagy Ákos egy még nagyobb találattal válaszolt, az utolsó vb-jén szereplő 39 éves Felipe Perrone pedig rossz helyzetből is megtalálta a helyet Csoma mellett (9-10).



Emberelőnybe kerültek a magyarok, Varga Zsolt szövetségi kapitány időkérése után viszont Nagy Ákos fölé pattintott, Vámos hátul pedig egy parádés védekezéssel tartotta az előnyt.

Sanahuja ötödik találatával kezdődött a vb záró nyolc perce, majd emberelőnyben ítéltek kontrát a magyarok ellen, ráadásul Manherczet kiállították, Granados pedig nem kegyelmezett és fordított (11-10).



A magyarok kettős előnyben Burián révén válaszoltak, de a spanyolok is kihasználták a fórt, "papíron" már akcióból (12-11).



Emberelőnyben Manhercz lövés kifelé csúszott a felső lécről, Granados viszont elhajlásból bravúros gólt lőtt, jött is Varga Zsolt időkérése (13-11).



Aguirre fejes védése után a későn kimozduló Csomát kiállították, Manhercz azonban -mezőnyjátékosként - hárított, életben tartva ezzel a reményeket.



Ezek viszont nem éltek sokáig, Biel Csoma feje fölött bombázott a hálóba, bő három perccel a vége előtt már három gól volt a különbség (14-11). A hajrában már nem volt esély az egyenlítésre, a 15-13-as végeredményt Vigvári Vendel állította be.