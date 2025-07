Gyász

Nem élte túl újabb ugrását Felix Baumgartner

Tragikus baleset következtében életét vesztette Felix Baumgartner, a világszerte ismert osztrák extrémsportoló. A 56 éves sportember Porto Sant’Elpidio városában, az olaszországi Fermo közelében hajtott végre egy siklóernyős ugrást, amely végzetesnek bizonyult. A repülés során hirtelen rosszul lett, elvesztette uralmát az eszköz felett, és lezuhant.



Baumgartner neve az extrémsportok rajongói számára legendává vált. Legismertebb teljesítménye 2012-ben történt, amikor egyedülálló vállalkozásba kezdett: a stratoszférából, több mint 39 kilométeres magasságból ugrott ki. Ezzel az ugrással három világrekordot is felállított – többek között ő lett az első ember, aki zuhanás közben átlépte a hangsebességet ejtőernyő nélkül.



Pályafutása során számos más merész ugrással is hírnevet szerzett, többek között felhőkarcolók, hidak és sziklaszirtek tetejéről vetette le magát – gyakran elsőként a világon. Nemcsak sportteljesítményei, hanem bátorsága és technikai felkészültsége is sokak számára inspiráló példaként szolgált.



Felix Baumgartner halálával az extrémsportok közössége egyik legnagyobb alakját veszítette el. Halála mély megrendülést váltott ki világszerte, és öröksége tovább él a sportág történetében, valamint azokban, akiket merészsége új kihívásokra sarkallt.