Tragédia a Himalájában: életét vesztette Klára Kolouchová, Csehország legendás hegymászója

Tragédia a Himalájában: életét vesztette Klára Kolouchová, Csehország legendás hegymászója

Kolouchová élete és karrierje egyaránt azt bizonyította: a legmagasabb csúcsokat nemcsak elérni lehet - hanem példát is lehet velük mutatni. 2025.07.04 16:43 ma.hu

Tragikus baleset történt a pakisztáni Nanga Parbat hegyen: életét vesztette Klára Kolouchová, az egyik legismertebb cseh női hegymászó, aki korábban már megmászta a világ három legmagasabb csúcsát, köztük a Mount Everestet, a K2-t és a Kangchenjungát is.



A baleset csütörtök hajnalban, pakisztáni idő szerint 04:00 körül történt, a CII tábor felett, nem sokkal a Nanga Parbat csúcsa alatti régióban. Az alaptáborból származó információk szerint Kolouchová megcsúszott és lezuhant, a zuhanás következtében pedig életét vesztette. A részleteket jelenleg is vizsgálják.



Klára Kolouchová neve nem ismeretlen a nemzetközi hegymászó közösségben. Ő volt az első cseh nő, aki sikeresen megmászta a Mount Everestet (2007), és az első közép-európai női mászók egyike, aki feljutott a világ három legmagasabb csúcsára: az Everest mellett a K2-re (2019) és a Kangchenjungára (szintén 2019).



Hegymászói karrierje 2006-ban kezdődött a Cho Oyu (8201 m) megmászásával, majd 2024-ben az Annapurna I (8091 m) csúcsát is sikeresen elérte – ezzel öt nyolcezres hegyet tudhatott maga mögött.



A 8126 méter magas Nanga Parbat a Himalája egyik legveszélyesebb csúcsa, amelyet a hegymászók körében gyakran „Gyilkos Hegyként” emlegetnek. A technikailag rendkívül nehéz és lavinaveszélyes hegy már számos áldozatot követelt, különösen a női mászók számára jelent komoly kihívást a nyolcezresek közül.



Kolouchová nemcsak fizikai teljesítményével, hanem inspiráló személyiségével is nagy hatást gyakorolt a közép-európai női hegymászásra. Számos motivációs előadást tartott, könyvet írt, és film is készült expedícióiról, amelyekben hangsúlyozta: a hegyek meghódítása nemcsak fizikai erőpróba, hanem lelki utazás is.



Halála pótolhatatlan veszteség a cseh és a nemzetközi hegymászó-társadalom számára.