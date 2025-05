Autó hajtott a tömegbe Liverpool bajnoki ünneplésén - videó

Hétfő este megrázó esemény zavarta meg a Liverpool városközpontjában zajló ünneplést, amikor egy autó beléhajtott a Premier League-győzelem miatt ünneplő szurkolók tömegébe. A Merseyside-i rendőrség megerősítette, hogy az incidens során több gyalogos érintett volt, és egy férfit őrizetbe vettek a helyszínen.



A rendőrségi közlemény szerint a baleset hétfőn 18 óra körül történt Liverpool belvárosában. Egy fekete színű autó hajtott bele a járókelők sűrű tömegébe, akik a Liverpool FC bajnoki címének megszerzését ünnepelték.



„A jármű megállt a helyszínen, és egy férfit őrizetbe vettünk” – áll a hatóságok közleményében.



Egyelőre nem tisztázott, hány ember sérült meg az eset során, és arról sincs hivatalos információ, hogy történt-e haláleset.



A közösségi médiában megjelent videókon az látható, ahogy egy fekete autó belehajt a tömegbe, miközben az emberek kiáltozva próbálnak elugrani előle. Egy másik felvételen feldühödött szurkolók láthatók, akik megpróbálnak közel kerülni a járműhöz, miközben a rendőrök próbálják visszatartani őket. Az autó ablakai betörtek, vélhetően a feldühödött emberek reakciója miatt.



A tragikus eseményre Keir Starmer brit miniszterelnök is reagált:



„A liverpooli jelenetek megrázóak – gondolataim az érintettekkel és a sérültekkel vannak. Köszönet illeti a rendőrséget és a sürgősségi szolgálatokat a gyors és folyamatos beavatkozásukért.”



A Merseyside-i rendőrség később megerősítette, hogy a letartóztatott személy egy 53 éves, fehér brit férfi. További részleteket nem közöltek az indítékról vagy az esetleges előzményekről.



„Kérjük a lakosságot, hogy ne spekuláljanak az események körülményeiről. Kiterjedt nyomozás zajlik annak érdekében, hogy pontosan feltárjuk, mi történt” – írták közleményükben.



A Liverpool FC szurkolói számára felejthetetlen napként indult a hétfő, amikor csapatuk hosszú idő után újra bajnoki címet ünnepelhetett. A történtek azonban súlyos árnyékot vetettek az örömünnepre, és ismét felhívták a figyelmet arra, milyen gyorsan fordulhat át egy tömegrendezvény tragédiába.



A rendőrség arra kér mindenkit, hogy kerülje el a környéket, és aki szemtanúja volt az eseménynek, jelentkezzen az illetékes hatóságoknál.

