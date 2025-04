Sport

Öttusa vk - Gulyás Michelle aranyérmes

Jelentős létszámban voltak ott a magyarok a szombat kora délutáni döntőben, a 18 fős mezőny csaknem egyharmadát ők alkották. 2025.04.27 06:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gulyás Michelle kiegyensúlyozott, magas szintű versenyzéssel aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupaviadalán. Bauer Blanka ötödik, Guzi Blanka nyolcadik, Eszes Noémi 12., Mészáros Emma 13. lett.



Az olimpiai bajnok Gulyás a számára jól sikerült, 20 győzelemmel zárult szerdai rangsorolónak köszönhetően kedvező kiemelést kapott a táblavívásban, melyben öt tusig, vagy egy percig tartanak az asszók. Ebben az elődöntőig jutott, harmadik lett, amiért 238 pontot kapott. A megújított számban a különböző szakaszok különböző pontszámokat érnek, azokon belül pedig a körvívás eredménye alapján határozzák meg a sorrendet, ami ugyancsak pontkülönbséggel jár.



Az új számban, az akadályversenyben (OCR) hatvanöt másodperc ér 250 pontot, és ehhez képest három pontot jelent minden másodperc pluszban, vagy mínuszban. Az egyes elemeknél hiba - leesés, lelépés - először figyelmeztetést, másodszor pedig kizárást von maga után. Az idei első világkupán, Kairóban negyedik Gulyás Michelle ebben is remekelt, 38.91 másodperccel negyedik lett.



Ezt követően a 200 méteres úszásban 2:13.54 perccel a második legjobb volt, így a lövészetekkel kombinált 3000 méteres futást harmadikként kezdhette meg, négy másodperccel az egyiptomi Farida Halil és eggyel az olasz Aurora Tognetti mögött. Utóbbit hamar utolérte, de a táv felénél már az egyiptomi ellenfelét is megelőzte a BOK Csarnok közönségének nagy örömére. Végig jó tempóban futott és három sorozatban jól is lőtt, a végén pedig még az is bőven belefért neki, hogy utolsóra valamivel több időt töltött a lőállásban. A zárókörénél nagy fölénnyel érkezett vissza a csarnokba a szabadtéri szakasz teljesítése után és - a kombinált számban a hatodik eredményt elérve - simán győzött. A 14 éves Halil lett a második, a harmadik helyre pedig a francia Coline Flavin jött fel.



"Az volt a cél, hogy élvezzem a versenyt, a közönség pedig nagy erőt adott, így minden számból kihoztam, amit most tudok" - mondta Gulyás Michelle az eredményhirdetés után, hozzátéve, hogy mindegyik számban lehet azért jobb eredményt is elérni.

Arra a kérdésre, milyen érzéssel vágott neki a kombinált számnak harmadikként, azt válaszolta, könnyebbséget jelentett, hogy közel voltak hozzá az előtte indulók.



A dobogón állva folytak a könnyei, amit az MTI-nek azzal magyarázott, hogy ez az első aranyérme az olimpia óta, és lejátszódott benne a párizsi győzelme.



"Legutóbb akkor szólt nekem a Himnusz. Azóta ha ezt hallom, mindig elérzékenyülök, még autóban ülve is" - árulta el.



Kimagasló teljesítményt nyújtott a kombinált számban a csapattal tavaly világbajnok Bauer Blanka, aki a 13. helyről kapaszkodott fel az ötödikre a legjobb lövészetes futással, 10:58.54 perces eredménnyel. Előzőleg vívásban a nyolcaddöntőben kapott ki, OCR-ben valamivel 48 másodperc fölött ért célba, ezzel itt 13. volt. Az úszás után összesítésben is a 13. helyen állt.



A tavaly egyéniben vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik Guzi Blankának vívnia kellett a 16-os táblára kerülésért, de ez nem jött össze neki. Az akadálypályán a hetedik idővel, 41 másodperc alatti eredménnyel ment végig, majd úszásban negyedik lett, a kombinált szám előtt pedig nyolcadik volt. Végül ebben a pozícióban is ért célba, pedig közben már több hellyel előrébb is futott, az utolsó lövészete azonban nem sikerült.



Eszes Noémi vívásban döntőbe jutott, így a második legjobb pontszámmal, 244-gyel fejezte be az első számot, aztán az akadályokon is szépen ment végig, 46 másodperc alatti idővel a középmezőnyben végzett. A kombinált számban is jól küzdött, végül 12. lett. Közvetlenül mögötte ért célba Mészáros Emma, aki vívásban nem jutott fel a 16-os táblára, az akadálypályán viszont a magyarok közül a legjobbként, összességében a harmadik eredménnyel, 38.70 másodperccel ment végig. Az úszásban 18. volt, a kombinált számban pedig ő is szépen versenyzett, és 13.-ként ért célba.



A budapesti vk-n - melynek központja a BOK Csarnok volt - a női versenyben 70 öttusázó indult, a selejtező kedden két csoportban zajlott 35-35 fővel és mindegyikből az első 18 hely ért továbbjutást. Hét magyar induló volt, közülük hat lépett tovább. Az elődöntősök szerdán a rangsoroló víváson estek túl, majd a csütörtöki elődöntőből, a két 18 fős csoportból az első kilenc-kilenc került a fináléba.



Eredmények:



női verseny:

1. Gulyás Michelle 1476 pont

2. Farida Halil (egyiptomi) 1462

3. Coline Flavin (francia) 1455

...5. Bauer Blanka 1431

...8. Guzi Blanka 1419

...12. Eszes Noémi 1401

13. Mészáros Emma 1392



A férfiak fináléja 16.30-kor kezdődik egy magyarral, Koleszár Mihállyal a 18 fős mezőnyben.