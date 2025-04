Ellátás

Szívműtéten esett át Nyilasi Tibor

Nyilasi Tibor, a Ferencváros és a magyar válogatott legendás labdarúgója egy hete szívműtéten esett át és jelenleg is kórházban ápolják.



"Innen is üdvözöljük Nyílt, mert elég rosszul van, szívműtéten esett át. Gyorsan gyógyulj meg!" - mondta pénteken a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Nagy Antal, Nyilasi korábbi válogatottbeli csapattársa.



A 70 éves, hetvenszeres válogatott klasszis csatárról a Blikk írta meg pénteken, hogy információi szerint az ezüstcipős támadó januári születésnapján már fáradtságra panaszkodott, légszomjjal küzdött, múlt pénteken pedig Merkely Béla bypass szívműtétet hajtott végre rajta. A lap úgy tudja, hogy az FTC-vel játékosként és edzőként is magyar bajnok Nyilasi Tibor a beavatkozás után három nappal elhagyhatta a kórházat, de kedden rosszul érezte magát és visszakerült a klinikára.