EURO-2024 - Rossi: Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott

Marco Rossi szövetségi kapitány úgy vélte, Fortuna istenasszonya végre rápillantott a magyar labdarúgó-válogatottra a németországi Európa-bajnokságon azzal, hogy Csoboth Kevin századik percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzte Skóciát a csoportkör utolsó fordulójában.



"A skót csapat többet birtokolta a labdát, főleg az első félidőben. A másodikban kiegyenlítettebb volt a 70. perctől. Ennek ellenére több lehetőségünk volt. Nem hiszem, hogy ne érdemeltük volna meg az eredményt" - fogalmazott éjszakába nyúló sajtótájékoztatóján a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. Nagyon csalódott lettem volna, ha pontok nélkül megyünk haza. Lehet így is hazamegyünk, de legalább van három pontunk. Csak a Svájc elleni meccs első félidejét sajnálhatjuk. Németország ellen belefér a kétgólos vereség. Nem voltunk szerencsések a döntő pillanatokban. Most Fortuna istenasszonya végre ránk pillantott, mert eddig felénk se nézett".



A győztes gólt szerző Csoboth Kevinről az MTI érdeklődésére úgy vélekedett, remekül szállt be a meccsbe a 87. percben, pont ahogyan azt akarta. Szerinte amíg Németország ellen csereként nem ért oda a labdákra, addig ezúttal jól teljesített, előbb kapufát lőtt, aztán betalált. Rossi hozzátette, ugyan 11 játékos kezd, de a cserék segítenek, amikor változtatni kell, "olykor eltalálják" kit kell bevinni és ők eldöntik a mérkőzést, ahogy az most történt.



"A hosszabbításban meg is nyerhettük és el is veszíthettük volna a találkozót. Olyan volt, mint a pingpong, mert mindkét csapat mindent megtett, hogy a maga javára fordítsa a meccset. Helyzetek számában mi sokkal jobbak voltunk. Nem hiszem, hogy valaha lett volna könnyű győzelmem fontos meccseken. Bulgáriában az utolsó pillanatban jutottunk ki az Eb-re egy öngóllal. Semmit nem vettem készpénznek" - mondta az 59 éves Rossi a drámai, tízperces ráadásról. "A korom miatt nem feltétlenül veszek részt a következő Eb-n, ezért örülök különösen az első győzelemnek. Eddig egy siker mellett két döntetlen és három vereség a mérleg, ami nem a legjobb, de most boldog vagyok".



Rossi az MTI kérdésére azt is elárulta, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik nem százszázalékos, ugyanis kisebb izomfájdalmai vannak, emiatt a szerdán a németektől elszenvedett vereség óta nem edzett.



"Sorozatkezelésen van túl, egyáltalán ennek köszönhetően játszhatott végül, de jelenleg nélküle nincs magyar csapat. Le akartam cserélni, mert fáradtnak tűnt, de ő az a futballista, aki mindig veszélyes tud lenni a meccs bármelyik fázisban" - beszélt a Liverpool légiósáról Rossi, aki a skótok által reklamált 11-esről nem beszélt érdemben arra hivatkozva, hogy senki nem foglalkozott a németek elleni meccsen Orbánnal szemben elkövetett szabálytalansággal, ami a rivális vezetését eredményezte.

"Szörnyű pillanat volt Barnit így látni. Szerencsére most már sokkal jobban van. Valószínűleg kisebb műtét vár rá, szorítunk neki, hogy minél hamarabb velünk legyen újra. Érte is küzdöttünk a hátralévő 15-20 percben, ez a siker neki is szól" - jelentette ki a Freiburg támadója, aki végig nagy kedvvel futballozott, majd a századik percben az ő gólpasszából döntötte el az összecsapást Csoboth Kevin.



A 27 éves futballista leírhatatlannak nevezte, hogy ilyen későn nyerték meg a találkozót. Nem csak neki, hanem az egész csapatnak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak egyaránt.



"Bizakodók vagyunk, hogy számunkra kedvezően alakulnak az eredmények. Remélem, nem ez volt az utolsó meccsünk és valaki közülünk megszerzi majd újra ezt az elismerést" - mondta Sallai, aki majdnem a sajtótájékoztatón felejtette a trófeát, de Marco Rossi szövetségi kapitány nevetve utána szólt, hogy azt nem ő érdemelte ki.



A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább, jelenleg a magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak, legkorábban kedden, legkésőbb szerdán derül ki, hogy ez elég-e a továbbjutáshoz.