EURO-2024 - Rossi: tovább akarunk jutni a csoportból, de ez nem csak rajtunk múlik

A magyar labdarúgó-válogatott célja a továbbjutás a házigazda németeket, valamint a skótokat és a svájciakat is felvonultató csoportból a június 14-én kezdődő Európa-bajnokságon, de Marco Rossi szövetségi kapitány szerint ez nem csak a csapaton múlik. 2024.05.28 08:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olasz szakember a telki edzőközpontban tartott hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta, véleménye szerint a német válogatott - különösen hazai környezetben - nemcsak a csoportnak, hanem az Eb-nek is az egyik esélyese. Hozzátette, Svájc a nagy tornákon mindig képes arra, hogy továbblépjen a csoportból, a skótok pedig az utóbbi időszakban mutatott játékuk fényében bármikor, bármilyen körülmények között veszélyes ellenfelek lehetnek.



"Tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz csoportba kerültünk, bár talán nem annyira, mint a legutóbbi Eb-n. De nem ijedünk meg a kihívásoktól, magabiztosak vagyunk, és tudjuk, hogy bármelyik riválissal szemben van esélyünk a győzelemre, ahogyan ki is kaphatunk. Amit mi meg tudunk tenni, az az, hogy a lehető legjobban felkészülünk, önbizalommal telve vágunk neki a tornának, és reméljük, hogy a szerencse is mellénk áll, ahogyan erre nemcsak a futballban, hanem az élet minden területén szükség van" - fogalmazott Rossi.



A kapitány elmondta, a jövő héten sorra kerülő két barátságos találkozó, az írek ellen idegenben, valamint Izrael ellen Debrecenben azt a célt szolgálja, hogy segítse az együttes eredményes felkészülését.



"Két különböző stílusban játszó csapatról van szó, de mi mindkét összecsapást nagyon komolyan vesszük, mert ezek fontos részei a felkészülésnek" - jelentette ki.



Az 59 éves szakvezető azt mondta, meccsről meccsre gondolkodnak, a válogatott tagjai számára jelenleg a Svájc ellen június 15-én sorra kerülő első csoportmérkőzés "életük legfontosabb összecsapása".



"Tudjuk, hogy a szurkolóink nagyon izgatottak, az elvárásaik pedig eléggé magasak. Büszkék vagyunk arra, hogy kijutottunk az Eb-re, de nemcsak azért utazunk el Németországba, hogy részt vegyünk a tornán, hanem azért is, hogy valami nagyszerű élménnyel ajándékozzuk meg magunkat és a magyar drukkereket" - nyilatkozta Rossi.



A kapitány elmondta, a teljes keretből négyen nincsenek még Telkiben, az Egyesült Államokban légióskodó Gazdag Dániel, valamint a Koreai Köztársaságban játszó Ádám Martin később csatlakozik, ahogyan a svájci élvonalban szereplő Bolla Bendegúz, valamint az Angliából érkező Callum Styles is. Lang Ádámmal és Fiola Attilával kapcsolatban Rossi kijelentette, mindketten készen állnak az edzésre és a felkészülésre, utóbbi esetében azonban az ütközéseket még kerülni kell.



A játékosok közül a Le Havre együttesével a francia élvonalban maradt Loic Nego vett részt a sajtótájékoztatón, aki elmondta, nagyon hiányzott már neki Magyarország, sőt, a családja is vele akart jönni, de erre nem volt lehetőség, mert a gyermekei még iskolába járnak Franciaországban.



"Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy kijutottunk az Eb-re. A magyar válogatott nemcsak Európában, hanem világszerte egyre nagyobb elismertségnek örvend, ezt a mezt viselni pedig fantasztikus érzés, amit nem igazán tudok leírni szavakkal" - mondta a 33 éves hátvéd.