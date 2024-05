Sport

Atlétikai Magyar Nagydíj Sorozat - Takács Boglárka 200-on is magyar csúcsot döntött

Takács Boglárka a 100 méteren felállított új magyar csúcsa után 200 méteren is nemzeti rekorddal győzött vasárnap, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának bronz kategóriájú budapesti versenyén. 2024.05.27

A BHSE 22 éves sprintere a klasszikus sprinttávon 11.11 másodperces idővel nyert és javította meg ezzel a tavaly júliusban elért csúcsát, ami a félkörös távra nézve is kifejezetten jó előjel volt. Különösen úgy, hogy Takács tavaly ugyanezen a viadalon írta át a 200 rekordját 22.77 másodpercre, s azzal nem csupán Orosz Irén 42 éves idejét adta át a múltnak, de az első magyar női sprinterként áttörte a 23 másodperces határt.



A vasárnapi futamon Takács jól rajtolt és erősen futotta meg a kanyart, a célegyenesre fordulva azonban még nem volt egyértelmű előnyben legnagyobb riválisaival szemben. Tíz méterrel később viszont már tisztán az élen futott és fokozatosan hagyta le a többieket, végül pedig 22.71 másodperces idejével nem csak a versenyt nyerte meg, de saját rekordját is legyőzte.



Nem csupán Takács, hanem a 19 éves Sulyán Alexa is remekül futott és 23.21 másodperccel a negyedik helyen ért célba.



A női 200 a nap utolsó előtti futószáma volt, a zárás ugyanis a férfi 400-asoknak, köztük az országos rekorder, fedettpályás világbajnoki negyedik, a tavalyi budapesti vb-n elődöntős Molnár Attilának jutott.



Az FTC kiválósága a szabadtéri szezonban eddig némileg visszafogottabban szerepelt, mint tavaly, de a budapesti versenyt szokás szerint nagyon bátran, nagy iramban kezdte. Jó ritmusban futott, a célegyenesben óriási csatában volt a győzelemért az amerikai Daeqwan Butlerrel, aki végül 45.48 másodperces idővel győzött, mindössze hét századdal megelőzve a magyar sprintert, aki 45.55 mp-cel idei legjobbját produkálta.



Női 100 méter gáton a vb-elődöntős Kozák Lucának ezúttal nem jött ki a lépés, nem tudta befejezni a versenyt, Kerekes Gréta ugyanakkor kiválóan futott, 12.97 mp-cel második lett a 12.73-mal győztes amerikai Amber Hughes mögött.



Női távolugrásban kiélezett csatát láthattak a nézők. A szoros versenyből Lesti Diána jött ki a legjobban: a tatabányaiak ugrója 6,52 méterrel diadalmaskodott. Az óriási küzdelmet jól érzékelteti, hogy Bánhidi-Farkas Petra mindössze négy centivel maradt el honfitársa legjobbjától, ám azzal csak a negyedik helyet tudta megszerezni.



Eredmények (győztesek, legjobb magyarok):



férfiak:

100 m (1,6 méter/másodperc): 1. Melbi Marcelino (dominikai) 10.28 másodperc, ...3. Illovszky Dominik

10.37

400 m: 1. Daeqwan Butler (amerikai) 45.48 mp, 2. Molnár Attila 45.55

800 m: 1. Kelvin Kimtai Loti (kenyai) 1:46.01 p, ...3. Vindics Balázs 1:47.59

110 m gát (0,4 m/mp): 1. Roger Iribarne (kubai) 13.37 mp, ...4. Szeles Bálint 13.67

távolugrás: 1. Arnovis Almero (kolumbiai) 7,93 méter, ...3. Pap Kristóf 7,46

magasugrás: 1. Brian Raats (dél-afrikai) 2,24 m, ...3. Jankovics Dániel Péter 2,20

gerelyhajítás: 1. Rocco van Rooyen (dél-afrikai) 81,41 m, ...3. Rivasz-Tóth Norbert 71,38

kalapácsvetés: Halász Bence 77,77 m

nők:

100 m (0,7 m/mp): Takács Boglárka 11.11 mp - országos csúcs

200 m (0,8 m/mp): 1. Takács Boglárka 22.71 mp - országos csúcs, ...4. Sulyán Alexa 23.21

800 m: 1. Angelika Sarna 2:00.97 p, ...5. Kéri Bianka 2:02.36

100 m gát (0,0 m/mp): 1. Amber Hughes (amerikai) 12.73 mp, 2. Kerekes Gréta 12.97

400 m gát: Mátó Sára 55.49 mp

távolugrás: 1. Lesti Diána 6,52 m, ...4. Bánhidi-Farkas Petra 6,48

rúdugrás: Klekner Hanga 4,35 m

gerelyhajítás: 1. Ueda Momone (japán) 61,15 m, ...3. Bogdán Annabella 57,78