Magyarországon rendezik a 2027-es Európai Egyetemek Evezős Bajnokságát

A szegedi evezős Európa-bajnokság és olimpiai kvalifikációs regatta után újabb nemzetközi sporteseménynek adhat otthon Magyarország, mivel elnyerte az Európai Egyetemek Evezős Bajnokságának rendezési jogát. 2024.05.25 23:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hazai sportági szövetség (MESZ) honlapja arról számolt be, hogy az előzetes tervek szerint 2027. július 11. és 14. között Sukorón, a Velencei-tónál lévő Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia újonnan épült létesítményeiben kerül majd sor az EEB-re.



"Célunk, hogy a sportág ismertsége erősödjön az EEB utáni szakaszban segítve a Magyar Evezős Szövetséget a tehetséges fiatal sportolók toborzásában. A verseny megrendezésének további előnye a hazai és nemzetközi egyetemi sportág további fejlődésének ösztönzése, és a sikeres lebonyolítás lehetővé teszi azt, hogy a jövőben más egyetemi versenyek szervezését is el tudjuk nyerni" - áll a hazai szövetség (MESZ) beszámolójában, amely arra is kitért, hogy a sportesemény erősíti a minőségi sportolást és oktatást az egyetemeken, valamint segíti a tehetségek megtartását, ezzel arra ösztönözve a hallgatókat, hogy tanulmányaik során ne adják fel a sportot.



Az esemény szervezésében a Magyar Egyetemi-Főiskola Sportszövetség (MEFS) mellett az Óbudai Egyetem, a Magyar Evezős Szövetség, a Nemzeti Sportügynökség, valamint az érintett önkormányzatok is részt vesznek.