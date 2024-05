Sport

Csak minden ötödik fiatal sportol rendszeresen

Csak minden ötödik fiatal sportol rendszeresen, pedig 72 százalékuk szerint fontos a rendszeres testmozgás - többek között ez derül ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), valamint az olimpiai és paralimpiai mozgalom globális biztosítási partnere, az Allianz közös felméréséből.



A kutatásban ötezer, 12 és 24 év közötti fiatal, valamint kétezer, 12-18 éves életkorú fiatal szülője vett részt tíz országban (Ausztrália, Brazília, Franciaország, Németország, Indonézia, Olaszország, Nigéria, Spanyolország, Svájc és az Egyesült Államok) - áll az Allianz hétfői közleményében. A felmérés célja az volt, hogy kiderüljön, mennyit sportol a Z generáció, mi motiválja és mi akadályozza őket a mindennapos testmozgásban.



A megállapítások szerint csak minden ötödik fiatal sportol - de aki igen, elégedettebb és magabiztosabb. Bíztatónak nevezhetők a Z generáció fizikai aktivitással kapcsolatos attitűdjei: 72 százalékuk tartja fontosnak az aktív sportolást, a válaszadók több mint fele (55 %) pedig még iskolába is szívesebben megy azokon a napokon, amikor van ott lehetősége testmozgásra, mi több, elégedettebb a tanulmányi eredményeivel, és úgy érzi, jobban tud koncentrálni (46%) a testmozgás után.



Ugyanakkor a sport és a testmozgás iránti elkötelezettség szintje továbbra sem biztató: ötből csupán egy átlagos fiatal (kevesebb mint 20%) sportol hetente legalább öt órát vagy annál többet. Amikor arról kérdezték őket, hogy milyen akadályok vagy aggályok gátolják őket a sportolásban, a fiatalok elsősorban az egyéb kötelezettségeiket, főleg a tanulást említették (67%). Az eredményekből az is kiderül, hogy nem akarnak ismeretlen emberekkel sportolni (53%), ahogy egyedül sem (50%). Minden második válaszadó (49%) pedig mások róla alkotott értékítélete miatt aggódik, esetleg amiatt, hogy nincs elég jó fizikai állapotban (49%).



Az elégtelen fizikai aktivitásról a globális kihívások is tehetnek. A fiatalok több mint egyharmada (37%) a megélhetési válság miatt sportol kevesebbet, minden harmadiknak pedig (30%) az éghajlatváltozás okozta szélsőségesen meleg, csapadékos vagy vízhiányos időjárás korlátozza a lehetőségeit a testmozgásra. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a megkérdezettek harmada (31%) saját bevallása szerint a Covid-19 következtében mozog kevesebbet, 13 százalékuk pedig még mindig jelentős szorongást és aggodalmat érez a járvány terjedésével kapcsolatban.



A kutatás lényeges megállapítása, hogy a szülők többsége (több mint 90 százaléka) elismeri a sportolás egészségre és jólétre gyakorolt előnyeit.