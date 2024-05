Sport

Több mint másfélezer futó áll rajthoz pünkösdkor a legnagyobb magyar terepfutó versenyen

Több mint másfélezer futó áll rajthoz pünkösdkor a legnagyobb létszámú és legnagyobb presztízsű magyar terepfutó versenyen, a Salomon Ultra-Trail Hungary-n - közölte a versenyigazgató.



Csányi László "Csanya" elmondta, hogy május 18-án reggel 9 órakor rajtoló Salomon Vertical 500 rajtjával indul a hegyi futóverseny, mely egyben a legendás Western States 100 kvalifikációs eseménye.



Az idén nyolcadszor megrendezett versenyen a magyar ultrafutók mellett sokan érkeznek külföldről, a hat távra 38 országból összesen 1572 futó regisztrált, közülük 338 külföldi. A legtöbb külföldi természetesen a szomszédos országokból érkezik, de Új-Zélandról, Kanadából és Dél-Afrikából is jönnek versenyzők.



Idén hat távra nevezhettek a futók a november másodikától április közepéig tartó regisztrációs időszakban. A verseny kétnapos, szombaton és vasárnap is három-három távon állhatnak rajthoz a futók. A leghosszabb táv a 111 kilométeres Ultra-Trail Hungary, a legrövidebb pedig a Vertical 500, mely egy két és fél kilométeres emelkedőn zajlik a Vadálló-köveken át. A három ultra távon (111, 84 és 54 kilométer) összesen 800-an állnak rajthoz.



"A futók tájékozódását szalagokkal segítjük, az éjszakai szakasz miatt a szalagokon fényvisszaverő csík is található. A frissítőpontokon szilárd és folyékony élelmiszerrel várjuk a futókat, és természetesen nem hiányozhat a kínálatból a külföldi futók kedvence, a kovászos uborka sem, a célban pedig meleg étellel várjuk őket - magyarázta a versenyigazgató.



Kitért arra is, hogy az esemény környezetbarát: A frissítőpontokon nem kínálunk egyedileg csomagolt élelmiszert, és nem használnak egyszer használható műanyag poharakat, evőeszközöket sem. Minden futó a saját poharát viszi, és abból iszik. A versenyen keletkező összes szemetet szelektálva gyűjtik. A meleg ételt komposztálható tányérban adják, fém evőeszközzel.



Az eseményt több mint 250 önkéntes segíti. A közúti átkeléseket a szentendrei, az esztergomi, a visegrádi, és a pilisszentlászlói polgárőrség biztosítja.



Külföldi nagyágyúk emelik a rendezvény rangját, többek közt a cseh Petr Jiri, a szlovén Zan Zepic, az osztrák Kornelia Oswald, a szlovák Tomasz Kik, valamint a romániai Fazakas Bíborka. A hazai nagy nevek közt Dittrich Andrást, Szőcs Annát, Tangl Eszter Juditot, Belus Tamást említette a versenyigazgató.



A 2024-es dobogósok eredményei vasárnap délután várhatók.



A gyerekeket május 18-án 16 és 17 óra közt a szentendrei Postás strandra várják, ahol a Salomon Kids Trail nevű versenyen állhatnak rajthoz. Ezen a versenyen minden gyerek 1-es rajtszámmal indul, itt mindenki győz. A gyerekverseny teljes bevételét a Mosolygós Bölcsődésekért Alapítvány számára ajánlják fel a szervezők.