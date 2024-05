Sport

Csere Gáspár segítségével készült az első magyar futócipő

A közös munkával a legkiválóbb minőséget tudják biztosítani a versenyzőknek és a sportkedvelőknek, ráadásul mindezt megfizethető áron. 2024.05.11 05:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Visszatér a maratonhoz és szeretné megdönteni egyéni csúcsát Csere Gáspár; az elmúlt tíz év legeredményesebb hazai hosszútávfutójának ebben segítségére lehet az első magyar futócipő.



"Az utóbbi években volt egy kis változás a karrieremben, mert a munka és a család felelősségei miatt a főállású sportoló státuszt félprofira kellett váltanom. Tavaly nagy kudarcként éltem meg, hogy nem tudtam kvalifikálni a budapesti atlétikai vb-re, de rá kellett jönnöm, hogy túl szigorú voltam magamhoz, mert az élethelyzetem alapján nem lehetnek maximális elvárásaim. Nyáron 33 éves leszek, és vannak konkrét céljaim, fejlődni szeretnék, visszatérni a maratonhoz, de a lényeg, hogy már nem évtizedes távlatok vannak előttem" - nyilatkozott Csere Gáspár azon a csütörtöki sajtóeseményen, amelyen a Dorko bemutatta a Runique elnevezésű első magyar futócipőt, amelynek tervezésében részt vett.



Az olimpikon hosszútávfutó, aki száznál is több cipőt használt el eddigi karrierje során, elmondta, a Runique mindent tud, amit egy nagybetűs futócipőnek tudnia kell.



"Ebben bárki biztonsággal edzhet és versenyezhet, és nem mellesleg eszmei értéke is van, hiszen magyar! A sportban van annyi hazafiasság, hogy felemelő érzés legyen magyar márkát viselni edzés vagy versenyzés közben" - hangsúlyozta. A cipő tesztelésében több neves sportoló, így Koch Máté, Parti András, Terbócs István és Veres Amarilla is részt vett.



Gém Péter, az idén tízéves Dorko alapítója, kiemelte: mindig is fontosnak tartotta, hogy a termékeik fejlesztésébe sportolókat, sportszakembereket vonjanak be, mert a közös munkával a legkiválóbb minőséget tudják biztosítani a versenyzőknek és a sportkedvelőknek, ráadásul mindezt megfizethető áron.



"Az elmúlt tíz évben elértük, hogy a Dorko a legnépszerűbb magyar sportmárka lett itthon, a következő tíz év célja, hogy mi legyünk a legnépszerűbb sportmárka Magyarországon. Egy olyan hazai márka, amely nem azért támogat egyre több magyar sportolót, hogy minél több cipőt tudjon eladni, hanem azért akar több terméket eladni, hogy minél több sportolót, csapatot, szövetséget, hazai művészt és ügyet tudjon támogatni. A világ első magyar futócipője csak a kezdet, nincs megállás, ahogy a szlogenünk is mondja: Egy emberként előre!" - nyilatkozott Gém Péter.