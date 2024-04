Sport

Karate Eb - Megvan a magyar csapat

A magyar szövetség pénteki közlése szerint 13 versenyző képviseli majd az országot a horvátországi viadalon, köztük a tavalyi, budapesti világbajnokságon ezüstérmes, olimpiai harmadik Hárspataki Gábor, valamint a különböző világversenyeken és multisport eseményeken számos érmet szerzett Tadissi Martial.



A Karate Világszövetség, a WKF idéntől átalakította a vb-k menetét, mostantól külön rendezik meg az egyéni és a csapat vb-ket, és mindkettőn csak a kvalifikáltak vehetnek részt. Az új rendszer kihat a zadari Eb-re is, hiszen a kontinensbajnoki címek eldöntése mellett tét lesz a minél jobb szereplés is.



A magyar válogatott alapvetően a tavaly októberi, budapesti világbajnokságon részt vett sportolókra épül.



"Kumitéseink közül Hárspataki Gábor és Tadissi Martial képesek bárkit legyőzni, de szinte minden indulónk mutatott fel már olyan produkciót korábban, hogy ha azt sikerül megismételni, akkor abból nagyszerű eredmény jöhet ki. - mondta Büchler Zsolt szövetségi kapitány. - Csapatban a lányok a Budapesten elért ötödik helyükkel kvalifikálták magukat az őszi csapat vb-re, csodálatos lenne, ha a fiúknak is összejönne hasonló az Eb-n. Formagyakorlatban tavaly Nagy Botond előbb kijutott az Európa Játékokra, majd a hetedik helyen végzett a vb-n, és Zadarban képes lehet arra, hogy megszerezze az első magyar felnőtt Eb-érmet katában."



A magyar indulók:



formagyakorlat (kata): Nagy Botond, Fábián Csenge



küzdelem (kumite):

60 kg: Kiss András

67 kg: Tadissi Martial

75 kg: Hárspataki Gábor

84 kg: Botos Botond



Csapat: Botos, Csöppű Bence, György Dániel, Hárspataki, Kiss, Nichols Dávid, Tadissi

50 kg: Molnár Réka

55 kg: Boussebaa Aicha

61 kg: Ilankovic Aleksandra



Csapat: Boussebaa, Fleischer Dóra, Ilankovic, Molnár