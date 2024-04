Sport

A Magyar Birkózók Szövetsége visszautasítja Märtz József vádjait

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) elnöksége megtárgyalta és a leghatározottabban elhatárolódik, visszautasítja, elítéli Märtz József, a Csepeli Birkózó Club (CSBC) elnökének a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát (KIMBA) ért "valótlan és otromba vádjait, politikai és üzleti indíttatású támadásait".



"Sajnos Märtz Józsefnek a sajtóban fake newsként terjedő hazug állításai nem újkeletűek. Ő már tavaly, még az MBSZ elnökségi tagjaként indított becstelen és sunyi támadást a magyar birkózócsalád ellen" - olvasható az MBSZ-nek az MTI-hez kedden eljuttatott sajtóközleményében. Az MBSZ szerint a "lejáratásunkra, ellenünk való gyűlöletkeltésre irányuló vádjai akkor is ugyanazok voltak, mint legutóbb:



- a KIMBA az ő tulajdona, ő "szerzett rá" állami támogatást, amit elloptunk tőle,



- a KIMBA nem kollégiumot, hanem luxusszállodát és luxuséttermet akar építeni a csarnok mellé,



- nem engedjük be a KIMBA-ba a csepeli birkózókat, anyagilag ellehetetlenítjük a CSBC-t."



A szövetség kiemeli, Märtz József állításai teljesen egybecsengenek, egy tőről fakadnak Borbély Lénárd polgármester és Ábel Attila alpolgármester hamis szavaival.



"Vajon miért? Egyébként valóságtartalmukat a baloldali politikai, sőt a közpénzen kitartott csepeli önkormányzati média sem vizsgálta, hanem "igazságként, leleplezésként, lebukásként" kürtölte szét az ország és a kerület nyilvánosságában, besározva, befeketítve, megalázva ezzel az MBSZ-t, a KIMBA-t, a magyar birkózókat. Nyugodtan kimondhatjuk: egy előre kitervelt politikai-üzleti forgatókönyv alapján játszottak össze" - áll a közleményben.



Az MBSZ jelezte, a szövetség és a KIMBA dokumentumokkal is tudja cáfolni Märtz József "hazug állításait". Az MBSZ elnöksége az ügyben tisztázó jellegű etikai eljárást is indított.

"Azonban Märtz József birkózóhoz méltatlan módon, ez elől - inkább elnökségi tagságáról gyáván lemondva - elmenekült. A márciusi tisztújításon pedig már egyetlen MBSZ-tagszervezet - még a saját egyesülete - sem jelölte elnökségi tagságra, sőt - a hivatalos meghívás ellenére - a beszámoló-tisztújító közgyűlésen sem jelent meg, így nem képviselhette a CSBC-t senki sem. Pedig a közgyűlésen is szóba került a fenti ügy. Többek között az, hogy a KIMBA diákkollégiumának helyén éppen Märtz József és Borbély Lénárd épített, ráadásul engedélyek nélkül, törvénytelenül, közpénzen luxuséttermet, Hollandi 8 néven. (Budapest Főváros Kormányhivatala épp' ezért rendelte el az étterem lebontását.) Ők építettek oda - zöld beruházásnak és közösségi tervezésnek álcázva - műanyagborítású tenisz- és padelpályákat is, amelyeket Märtz József éttermében lehet kibérelni." - írta az MBSZ, hozzátéve, a KIMBA-ban hatvannál több csepeli birkózó - köztük kilenc CSBC-tag is - edz, de a már négy évvel ezelőtt az egyesületeknek felkínált bérleti szerződést egyedül Märtz nem írta alá. A CSBC nyolc év alatt - pénzügyi dokumentumokkal igazolhatóan - 138 millió forint működési támogatást kapott az MBSZ-től.



"Érdekes tény még az is, hogy a CSBC társelnöke, Hajdú Imre önkormányzati képviselőjelölt a Borbély Lénárd és Csapata nevű formációban" - zárul az MBSZ közleménye.