Cristiano Ronaldo lekönyökölte az ellenfelét, majd az öklét emelte a bíró felé - videók

Kiállítása után újabb büntetés várhat Cristiano Ronaldóra, a szaúdi al-Nasszr portugál futballsztárjára.



A 39 éves klasszis az al-Hilal elleni Szaúdi Szuperkupa-elődöntő 86. percében az oldalvonalnál összeakaszkodott az ellenfél egyik játékosával, akit könyökkel először megütött, majd a földre lökött. Miután a játékvezető felmutatta neki a piros lapot, fenyegetően felemelte az öklét, és tett egy lépést a bíró felé, majd gúnyosan tapsolva és mutogatva vonult le a pályáról.



Az ötszörös aranylabdás Ronaldónak - aki februárban egymeccses eltiltást kapott obszcén mutogatásért - van oka a csalódottságra, mivel csapata 2-1-re alulmaradt az Abu-Dzabiban zajló szuperkupa elődöntőjében, korábban az ázsiai Bajnokok Ligájában már a negyeddöntőben kiesett, míg a szaúdi pontvadászatban 12 pontos hátránnyal második az al-Hilal mögött.

🚨🚨| For this challenge, Cristiano Ronaldo was sent off. 😳pic.twitter.com/wi6elGm82H