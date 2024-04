Vb-2030 - A világ legnagyobb stadionja épül Marokkóban

A világ legnagyobb stadionját építi meg Marokkó a 2030-as labdarúgó-világbajnokságra.



A hat év múlva sorra kerülő, 48 csapatos vb rendezését az észak-afrikai ország Spanyolországgal és Portugáliával közösen kapta meg és - az insidethegames.biz portál cikke szerint - az új aréna létesítésével nem elképzelhetetlen, hogy a torna fináléját is Marokkóban rendezik majd.



A Casablancától 38 kilométerre északra, el-Manszuria városában épülő stadion 115 ezer néző befogadására lesz alkalmas, amivel a világ legnagyobbja lenne megelőzve a Koreai NDK fővárosában, Phenjanban található Május elseje Stadiont, melyben 114 ezren férnek el.



A marokkóiak már meg is kötötték a kivitelezésre a szerződést, ennek értelmében atlétikai pálya és beltéri úszómedence, valamint bevásárló központ és szálloda is épül a komplexumban. A megállapodás szerint a beruházás költsége 5 milliárd dirham (499 milliárd forint) lesz.



A stadionnal Marokkó egyértelműen bejelentkezik a 2030-as vb-döntő rendezésére, noha eddig biztosnak tűnt, hogy annak házigazdája a barcelonai Camp Nou vagy a madridi Santiago Bernabeu Stadion lesz.



A hat év múlva sorra kerülő világbajnokság első három mérkőzésének Uruguay, Argentína és Paraguay ad otthont. A nyitótalálkozóra a montevideói Centenáriumi Stadionban kerül majd sor, amelyben az 1930-as döntőt is rendezték.

Morocco's stadium for the 2030 World Cup, the Grand Stade de Casablanca, is expected to result in the largest stadium in world football with a jaw-dropping capacity of 115,000. It will eclipse Manchester United's proposed 100,000-seater "Wembley of the North". Morocco are hosting... pic.twitter.com/pj00JD8C9z