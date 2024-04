Sport

Szilágyi Áron a jövő héten vívhat ismét

A jövő héten vívhat ismét combsérülése után a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron.



Decsi András, a férfi kard szakág vezetőedzője kedden az M1 aktuális csatornának számolt be a kedvező fejleményekről.



"Vérömleny keletkezett Áron jobb combhajlítójában, és miután ez visszahúzódott, kiderült, hogy nem súlyos a helyzet, és csak mikrosérülésekről van szó. A hét második felében már könnyített mozgást végezhet, és bízunk benne, hogy a jövő héten komolyabb munkára is sor kerülhet" - mondta a vezetőedző, aki egyben a világ- és Európa-bajnok vívó trénere is.



Szilágyi Áron másfél hete, a budapesti Zarándi Csaba kard csapat világkupán sérült meg. A németek elleni bronzmérkőzésen ő kezdett, 3-1-re vezetett, de meghúzódott a combizma, leült az emelt pást szélére, pár percig ápolták, majd jelezte, hogy csere lesz. Az ütközet után azt mondta: már a bemelegítésnél sem volt rendben a combhajlítója, majd egy rossz mozdulatnál meghúzódott, és nem akart kockáztatni egy komolyabb sérülést.