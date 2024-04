Sport

Völgyi Péter: itt nagyobb a tét, az elvárás és a nyilvánosság is

A bajnoki alapszakaszgyőztes DVTK Hun-Therm vezetőedzője - aki a héten Székely Norbertet váltotta - az MTI-nek elmondta, hogy már a jövő héten lesznek teendői szakvezetőként.



"El kell kezdenünk összerakni a stábot, és megtenni azokat az előkészületeket, amelyek révén zökkenőmentesen lezajlik majd a nyári program, melynek keretében augusztusban világbajnoki előselejtezőt vívunk. Nem ismeretlen a kapitányi feladat, hiszen hat éven át utánpótlás-válogatottak mellett végeztem hasonló munkát, persze itt jóval nagyobb a tét, az elvárás és a nyilvánosság is" - hangsúlyozta az 50 éves tréner, kifejtve, hogy fel kell éleszteni vagy építeni azokat a kapcsolatrendszereket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzeti csapat a lehető legjobban tudjon működni.



"A jövő héten a játékosokkal is felveszem a kapcsolatot, a közelmúltban volt néhány elkeseredett és talán elhamarkodott nyilatkozat. Szeretném tisztán látni, hogy kire számíthatok és kire nem. Lesz, aki a nyáron a WNBA-ben szerepel majd, illetve ebben az időszakban dől majd el az is, hogy ki milyen szintű csapatban, melyik bajnokságban szerepel jövőre. Három hét szünet kezdődött ma a bajnokságban, ez megkönnyíti a feladatok elosztását. A bajnoki playoff idején elsősorban a Diósgyőrön lesz a fókusz, aztán rövid pihenő következik, utána indul majd az érdemi munka" - jelentette ki Völgyi Péter.



A DVTK kiváló idényt produkál, a bajnokságban eddig egyszer kapott ki és már elődöntős, a Magyar Kupában döntőt vívott, míg az Euroligában klubtörténelmet írva a negyeddöntőig menetelt.



"Kemény és intenzív ez a szezon a számunkra. Nagyot léptünk az Euroligában. Ezt én látom pozitívabban, a lányok most még onnan közelítik meg, hogy egy-két labdára voltunk a Final Fourtól. De hogy sportos hasonlattal éljek, ha az ember elkezd fekvenyomni, akkor 40 kilóról 60-ra gyorsan eljut, 60-ról 70-re már nehezebben, a 75-ről a 78-ra viszont már iszonyúan nehéz továbbmenni. A kupadöntővel kapcsolatban van bennem hiányérzet, a Sopron teljesen megérdemelten nyert, mi indiszponáltak voltunk. Viszont hamarosan itt lesz az alkalom a visszavágásra, mert a bajnoki elődöntőben velük csatázunk. Mindkét ágon nagyon jó párharcot várok" - sorolta a szakember, majd kitért arra is, hogy ki kell használniuk a következő három hetet, elfáradt a csapata a nagy menetelésben, ráadásul Aho Nina, Lelik Réka és Kányási Veronika a pihenők alatt a válogatotthoz utazott.



A férfi szakágban korábban magyar bajnoki címig és kupagyőzelemig jutó Völgyi Péter tavaly az év női edzője lett, 2017-től tavaly nyaráig az U18-as női válogatottat vezette, mellyel 2019-ben Eb-ezüstérmet szerzett.



Elődje, Székely Norbert 2017 óta irányította a nemzeti csapatot, amely a tavalyi Eb-n negyedik lett, és már a 16. helyen áll a világranglistán.